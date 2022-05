Finále extraligy žen ve stolním tenisu

TT Moravský Krumlov – SKST PLUS Hodonín 4:5, konečný stav série 0:2.

Výsledky: Yoshidová – Partyková 3:1 (12,-9,9,7), Bálintová – Grofová 2:3 (11,-11,7,-7,-4), Petrovová – Ševčíková 1:3 (9,-7,-4,-9), Bálintová – Partyková 3:0 (5,7,16), Yoshidová – Ševčíková 3:0 (15,16,9), Petrovová – Grofová 1:3 (7,-8,-6,-5), Bálintová – Ševčíková 3:0 (8,4,8), Petrovová – Partyková 0:3 (-5,-7,-8), Černavskaja – Grofová 1:3 (-2,7,-7,-11).

„Bylo to hrozně těžké, protože já jsem v Hodoníně s Černavskou nehrála úplně nejlépe a zápas jsem vyhrála díky skreči jejich trenéra. Ale bojovala jsem o každý míček a mám neuvěřitelnou radost. Nejsou to ani čtyři měsíce, co jsem porodila syna a teď mám zase titul. Nemohu tomu uvěřit,“ zářila Grofová.

Po posledním míčku skočila do náruče trenérovi Jaroslavu Mikeskovi a užívala si další hezké chvíle.

Novopečená maminka napsala jeden z nejúžasnějších sportovních příběhů roku, když v titulovém duelu ani jednou neprohrála a zajistila slováckému tři body, včetně toho nejdůležitějšího, vítězného. Po bodu přidaly Partyková s obranářku Ševčíkovou.

Hostující kouč Jaroslav Mikeska byl na svůj tým právem pyšný, byť s výkonem v dramatické odvetě nemohl být úplně spokojený.

„Nečekal jsem hlavně, že Natálka ztratí dva body, ale děvčata to i tak zvládla,“ těší Mikesku. „Stále jsme drželi vyrovnaný stav, takže jsem hráčky motivoval k soustředěnému výkonu. Famózní zápasy ovšem předvedla Karin. K tomu se dá těžko něco říct. Je to úžasné. Mám obrovskou radost z toho, že se jí takhle podařilo vrátit za stoly a my máme zase titul,“ radoval se hodonínský kouč.

Druhý finálový souboj o zlato v extralize žen, který se hrál v Moravském Krumlově před fantastickou kulisou fanoušků obou týmů, byl neuvěřitelně dramatický.

Domácí trenér Jindřich Bíla zaskočil jihomoravského rivala nasazením Japonky Mitsuki Yoshidové, která úvodní duel sledovala pouze z lavičky, kde nyní naopak zůstala Černavskaja.

Zkušená Asiatka hned v první dvouhře porazila hostující jedničku Natalii Partykovou. Na druhém stole ovšem stejně tak prohrála jednička domácího týmu Bernadette Bálintová s Karin Grofovou, čímž bylo srovnáno.

Další bod favorita po veliké a dlouhé bitvě s Petrovovou přidala hostující obranářka Ševčíková.

Utkání ovšem zdramatizovala Bálintová, když bez ztráty setu porazila Partykovou. Yoshidová navíc zvládla tři koncovky duelu s Ševčíkovou a podle zápisu šly domácí hráčky do vedení. Hodoňanky však opět podržela výtečná Grofová, když otočila duel s Petrovovou.

Rozuzlení tak musely přinést až závěrečné tři dvouhry. Maďarka Bálintová si poradila s vyčerpanou, ale stále bojující Ševčíkovou, na druhém stole Partyková porazila Petrovovou.

Pak přišel domácí trenér s dalším taktickým tahem. Do závěrečné dvouhry proti Grofové poslal Černavskou. V prvním setu doplatila na nerozehranost, ale pak bojovala o každý míček. Jenže Grofová moc toužila po roce opět pozvednout pohár pro vítěze a zápas doslova vydřela.