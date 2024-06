/FOTO/ Velmi vzácnou návštěvu přivítali na florbalovém kempu hodonínští florbalisté. Mezi mladé talenty dorazil hvězdný Kevin Haglund. Švédský mistr světa si společně s českým reprezentantem Josef Juhou s dětmi ze Slovácka zatrénoval a zahrál také zápas, součástí kempu byla také diskuze, autogramiáda a společné focení.

Florbalového kempu se v Hodoníně zúčastnil také český útočník Josef Juha a švédský mistr světa Kevin Haglund. | Foto: se svolením Jiřího Wagnera

„Byla to výborná akce, moc jsem si to užil. Byla tu skvělá energie. Velmi rád pracuji s dětmi. Hlavně si přeji, aby se florbalem bavily, aby se posunovaly a budu moc rád, když se s nimi potkám na turnaji v Praze, nebo u nás ve Švédsku. Věřím, že tady nejsem naposledy,“ uvedl Haglund.

Účast na kempu si užil také útočník pražské Sparty Juha, který přestupuje do finského klubu Era Viikingit. „Do Hodonína jezdím moc rád, je tu vždy kupa velmi šikovných dětí a organizace je vždy perfektní. První česko-slovenský kemp s mistrem světa se opravdu povedl a byl to zážitek pro nás oba,“ pronesl Juha.

Kempu se zúčastnilo dvaadvacet dětí. Do lužické haly si našli cestu také rodiče, kteří nasávali atmosféru.

„Celým kempem provázel Pepa Juha. On i Kevin jsou naprostí profesionálové každým coulem. S Pepou spolupracujeme pravidelně, Kevin to je pro mě opravdová florbalová celebrita. Ochotný, milý, otevřený, usměvavý, prostě frajer. Jsem moc rád, že jsme se potkali a navázali jsme nové přátelství. Jak sám Kevin říkal, škoda, že zatím nemáme dospěláckou sekci,“ prohlásil organizátor akce a majitel klubu Florbal Hodonín Jiří Wagner.

Seveřan veškerou část dne a programu odtrénoval s dětmi a intenzivně se zapojil i do hry v níž nakonec ve dvojici s Juhou vyzval zbytek účastníků kempu. Záda jim kryl odchovanec hodonínského florbalu Vojtěch Drobeček.

Florbalisté si o víkendu v Lužicích zatrénovali se švédským mistrem světa Kevinem Haglundem.Zdroj: Florbal Hodonín

„Bylo opravdu neuvěřitelné sledovat všechno, co dělali. Jsem rád, že to viděli i naši trenéři, kteří získali mnoho inspirace do další práce. Poslední klání nakonec dopadlo lépe pro děti z FloHo, které porazili tým IBK JuHag 4:3. Děti byly nadšené a bylo to skvělé zakončení celého dne,“ pronesl Wagner.

Chlapci a dívky si účast známého Švéda užili. S mistrem světa si s chutí zatrénovali, při diskuzi měli spoustu otázek, dokonce se ptali i v angličtině. „Témata byla různá. Od oblíbeného spoluhráče, kde hledá inspiraci, nejlepší gól, jaký je nejméně oblíbený gólman, až po to, co by doporučil dětem,“ říká Wagner.

Děti si akci náramně pochvalovaly. „Jsem moc rád, že jsem tu byl. Je skvělé, co pro nás naši trenéři pravidelně připravují. Těžko bychom měli možnost se s nimi potkat někde jinde. Nikdy jsem neviděl takové hráče. Moc jsme si to užili a jsme rádi, že jsme nakonec Kevina a Pepu porazili,“ líčí nadšeně naděje hodonínského florbalu Alex Buraj.

Anabáze kempu s florbalovou hvězdou přitom nebyla vůbec jednoduchá, dostat Haglunda v nabitém programu do Hodonína bylo poměrně složité.

„Jsem moc rád, že nám v tomto naši přátelé z Peaches Kempu Jonáš Kůra a Pepa Juha pomohli. Byla to úžasná, pozitivní akce, plná inspirace. Za téměř třicet let, co se věnuji florbalu, jsem nezažil tak perfektní setkání,“ dodal nadšený Wagner.