Moravské rivaly dělí v tabulce čtyři body, ztráta v derby by Střelcův tým zřejmě odstřihla od play-out, ve zbytku sezony by hrál jen o čest a vylepšení image, což na Slovácku nikdo nechce.

„Potřebujeme pro Hodonín udržet nejvyšší soutěž. Je to pro nás absolutní priorita,“ říká před sobotním šlágrem hodonínský trenér Antonín Střelec.

Zkušený kouč dobře ví, že jeho partu čeká o víkendu klíčová jarní bitva. „Jde o nejdůležitější zápas, který rozhodne o tom, komu zůstane v rukách Černý Petr. Kdo z nás bude mít šanci se porvat o záchranu a kdo bude jenom čekat na verdikt svazu,“ přitakává.

Oba celky dělí v tabulce čtyři body. Zlín má ale oproti rivalovi jedno utkání dohru. Zápas s Lázněmi Kynžvart byl totiž odložený, družstvo z Baťova města totiž muselo kvůli pozitivním testům na covid-19 do karantény.

„Trošku by nám to mohlo pomoct, ale nejsem naivní, abych si myslel, že Zlín byl úplně bez tréninku,“ říká.

Zatímco soupeřky o víkendu nedobrovolně odpočívaly, hodonínské házenkářky absolvovaly těžkou šichtu s Dunajskou Stredou.

I přes sympatický výkon doma padly 22:36 a připsaly si třetí prohru v letošním kalendářním roce, když předtím neuspěly s Mostem a Michalovci.

„I když jsme ale nebodovaly, právě tyto zápasy s těžkými soupeři nám pomohly. Výkony a hlavně odpovědnost hráček šly nahoru,“ upozorňuje Střelec.

Známý kouč před třaskavým a emotivním derby pozměnil tréninkový cyklus, do přípravy zařadil videorozbory.

„Na utkání se těšíme. Půjdeme do něj s čistou hlavou, dáme do toho všechno. Očekávám nesmlouvavou bitvu dvou týmů, které se velmi dobře znají a nemají se čím překvapit. Bude to o vůli, kdo do toho dá víc,“ je přesvědčený.

Ve sportovní hale TEZA na sebe narazí dva celky s odlišným stylem hry. „My jsme spojkový mančaft, zato Zlín nemá takové šutérky z dálky. Rozhodovat budou hlavně brankářky, bude to jejich souboj,“ míní. „Naše Zichová ve Zlíně zavřela bránu, byla klíčovou postavou. I teď budeme na ni spoléhat. Výkon gólmanek bude klíčový,“ tuší.

Slovácký celek loni v září zvítězil na palubovce rivala 23:19, teď se pokusí zvládnout i domácí odvetu.

Jednoduché to ale mít rozhodně nebude. Zlíňanky se na konci podzimní části zvedly. Remizovaly v Písku i v Olomouci, uspěly také se Šaľou, po dlouhé reprezentační přestávce a vánočních svátcích navíc senzačně vyhrály v Porubě.

Triumf ale nepotvrdily, po kolapsu ve Stupavě se zase pokorně vrátily zpátky do reality. „Poslední výsledek nám samozřejmě nahrál, protože kdyby Zlín vyhrál i tam, měl by před námi šestibodový náskok, což je hrozně moc,“ pravil.

Nyjí tak zůstává Střelcův tým stále ve hře. Letošní systém MOL Ligy mu ale vůbec nenahrává. Vzhledem k počtu českých účastníků jdou čtyři týmy do play-off, tři družstva čeká play-out, poslední celek přímo sestupuje.

„I proto je to utkání sportovní otázkou života a smrti. Pokud neuspějeme, sezona tím pro nás končí a budeme jenom čekat, jestli svaz rozhodne o našem sestupu,“ říká.

„Byť většinu zápasů na jaře hrajeme doma, Zlín má podobný los a nemlže čekat, že bychom jenom tak stáhli šest bodů. To už by bylo moc,“ ví dobře.

Střelec pro letošní sezonu nemůže počítat se střelkyní Kalinovou. Elitní hodonínská spojka má po operaci kolena, čeká ji dlouhá rekonvalescence. Jinak je tým kompletní, nákaza se zatím družstvu z jihu Moravy vyhýbá.

Zkušený trenér věří v pomoc fanoušků. „Pro nás je straně důležité, aby přišli na utkání a byli dalším naším hráčem v poli,“ přeje si na závěr.

Dul 16. kola MOL Ligy se ve sportovní hale TEZA hraje v sobotu od sedmnácti hodin.