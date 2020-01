Ani jeden tým před zaplněným hledištěm v hodonínské hale nenastoupil v nejsilnější sestavě. Domácím chyběla Ng Wing Nam, která hrála v Hong Kongu národní nominační turnaj pro olympijskou kvalifikaci. Hostům naopak scházela kvůli nachlazení úřadující mistryně Evropy Li Qian a trenér Necek nakonec nenasadil ani rumunskou reprezentantku Elizabetu Samarovou, která také nebyla stoprocentně fit.

Domácí hráčky odehrály proti velkému favoritovi parádní zápas, když dokonce vedly 2:1 na zápasy. Hned v první dvouhře zdolala polská legionářka v hodonínských barvách Natalia Partyková těžkou soupeřku – Američanku čínského původu Wu Yue. V důležitém třetím setu prohrávala už 6:10, ovšem nakonec jej získala a v dalším průběhu už byla lepší. „Ten třetí set byl moc důležitý. Měla jsem do té doby problém s příjmem, ale pak jsem se dostala do své hry. Ona je skvělá hráčka, takže toto je cenné vítězství,“ řekla po zápase Natalia Partyková.

Ve druhém utkání měla domácí obranářka Markéta Ševčíková těžkou situaci proti jedné z nejlepších defenzivních hráček světa – německé Číňance Han Ying. Nadšení domácích fanoušků však způsobila Ukrajinka Solomiya Brateyková, která si poradila se zkušenou Stefanskou. Tu mrzelo jen to, že si po proměněném mečbolu nemohla naplno zakřičet, protože by to po zkaženém podání soupeřky bylo trochu nesportovní. „Hlavní je, že jsem vyhrála. Před zápasem jsem byla nervózní, to je normální, ale pak to ze mne spadlo,“ poznamenala.

Závěr patřil hráčkám Tarnobrzegu, když nejprve Han Ying jasně přehrála Partykovou a poté rovněž Wu Yue nenechala ani set Ševčíkové. „Myslím, že jsme z utkání vytěžili po sportovní stránce maximum. V odvetě bude polský soupeř opět v roli favorita, ovšem my už budeme kompletní a věřím, že se o dobrý výsledek popereme,“ prohlásil domácí kouč Jaroslav Mikeska.

Odveta je na programu 13. února v Polsku.