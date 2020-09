Domácí tým držel se soupeřem krok jen v úvodní čtvrthodině, ale písecké házenkářky si v závěru první půle vytvořily pětigólový náskok, který po přestávce už jen kontrolovaly a dokonce ještě navyšovaly.

„Nedodržovaly jsme pokyny trenéra, k tomu jsme udělaly spoustu technických chyb,“ uvedla pro klubový web nejlepší střelkyně týmu Natálie Gärtnerová.

Hodonín - Písek 22:32 Poločas: 12:17. Branky Hodonína: Gärtnerová 6/3, Zálešáková 5, Višňovská 4, Nováková 2, Štefancová, Cyganová, Vavroušková, Drexlerová, Salašová. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda.

V dalším kole mělo Hodoňanky původně čekat derby s Veselím nad Moravou, jenže rival z regionu se nakonec ze soutěže odhlásil. Příští duel tedy odehraje Hodonín opět doma, když v sobotu 12. září přivítá silný Baník Most. To už by mohla být po zranění fit také střelkyně Nikola Kalinová.