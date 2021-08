Za komplikacemi stojí především červnové tornádo, které poničilo sportovní halu TEZA. „Dostali jsme jen info, že je hala poškozená a že v ní nelze trénovat. Město nám bohužel nijak nepomohlo s hledáním náhradních prostor pro trénink, bylo nám řečeno, že můžeme běhat po lese. V okolních halách bylo těžké nějaké hodiny sehnat, protože jsou většinou vytížené. Podle posledních informací od vedoucího sportovní haly Michala Hozy by snad mělo být možné v Hodoníně trénovat někdy od druhé poloviny září,“ poznamenal předseda klubu Radek Bičan.

K přípravným zápasům i tradičnímu Slováckému poháru využily Hodoňanky halu ve Veselí nad Moravou, kde by měly zřejmě začít i česko-slovenskou nejvyšší soutěž MOL ligu. „Na zápasy jsme s Veselím dohodnutí, ale také to není tak jednoduché. Pro MOL ligu musíme zajistit podmínky pro internetové přenosy, reklamy a další věci, které aktuálně ve Veselí nejsou. Mnohem jednodušší by pro nás samozřejmě bylo hrát v Hodoníně. Nehledě na to, že ztrácíme výhodu domácího prostředí,“ povzdechl si Bičan.

Letos poprvé se Hodonín přihlásil do Evropského poháru, kde mu los na úvod určil za soupeře ukrajinský celek HC Galyčanka Lvov. Vzhledem k potížím s halou se vedení klubu dohodlo se soupeřem, že se oba zápasy odehrají o víkendu 16.-17. října na Ukrajině. „Náklady tak vynaložíme v podstatě jen na cestu, což je v našich možnostech. Los byl celkem milosrdný, mohli jsme dostat třeba soupeře z Islandu. Přihláškou do Evropské soutěže jsme se chtěli trochu zviditelnit a především je to velká motivace pro náš mladý tým,“ doplnil Bičan.

Pozitivní zprávou je alespoň to, že kádr týmu by měl být kvalitnější než ten loňský. Odešla pouze Barbora Vavroušková do Slavie Praha, naopak přišly Barbora Olšová (HK Ivančice), Michaela Smějová (Tatran Bohunice), Laura Víchová (Veselí nad Moravou) a po zranění se vrací Andrea Jastrábová. Celý velice mladý tým je navíc o rok zkušenější.

Na Slováckém poháru skončil tým trenéra Antonína Střelce na posledním místě, ale v konkurenci silných soupeřů nezklamal. „Vyloženě se nepovedlo jen utkání s maďarským Érdem, který ale potvrdil obrovskou kvalitu a celý turnaje suverénně vyhrál. Proti pražské Slavii a polským Kielcům jsme odehráli slušné zápasy,“ uvedl Radek Bičan.

Zápasy Hodonína na Slováckém poháru

HK Hodonín – Érd HC13:39 (3:18)

HK Hodonín – DHC Slavia Praha 21:25 (8:13)

HK Hodonín – Suzuki Korona Handball Kielce 22:25 (9:11)

Tento týden čekají hodonínské házenkářky ve Veselí dva přípravné zápasy s rakouskými soupeři. Ve čtvrtek od 18 hodin proti MGA Fivers Vídeň a v sobotu od 11 hodin s UHC Eggenburg. Úvodní tři zápasy MOL ligy odehrají Hodoňanky na palubovkách soupeřů, v prvním kole jedou 4. září do Michalovců. Doma, resp. zřejmě ve Veselí nad Moravou, by měli hrát poprvé v sobotu 25. září s pražskou Slavií.