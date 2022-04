„Na svůj tým jsem velmi pyšná, ale porážka o jediný gól mě strašně mrzí,“ smutnila po sobotním dramatu hodonínská křídelnice Laura Víchová. „Pro diváky to byl nádherný zápas. Každý naše hráčka odvedla 110 procent. Bohužel nám zase chyběl kousek štěstí, abychom zápas dotáhly do vítězného konce,“ povzdechla si nejlepší střelkyně utkání.

Ani devět přesných zásahů slovenské házenkářky Hodonínu další interligové body nepřineslo. Kynžvart, který si už ve středu zajistil české play-off, nasměrovala za výhrou kanonýrka Annamaria Patrnčiaková, která se proti bývalému klubu stejně jako Božovičová blýskla osmi brankami.

MOL Liga žen, 24. kolo -

HK Hodonín – Házená Kynžvart 29:30 (11:17)

Nejvíce branek: Víchová 9, Cygan, Krejčíková, Drexlerová a Višňovská 4 - Patrnčiaková 8/2, Božovič 8, Königová 5. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Vyloučení: 5/4. Sedmimetrové hody. 3/3 – 3/3. Diváci: 190.

„V prvním poločase jsme měly výbornou obranu, ze které jsme těžily. Bohužel ve druhém poločase se nám dost zhoršila. Fakt to bylo špatné, ale jsme rádi, že jsme to zvládly a vyhrály. Historie se neptá, body máme, což je hlavní,“ usmívala se zkušená slovenská střelkyně.

I když v minulosti nosila dres Hodonína, zápas nijak zvlášť prestižně nebrala. „Bylo to stejné jako každé jiné utkání,“ říká.

Úvod střetnutí patřil domácímu celku, který po gólech Víchové brzy vedl 3:0.

Kynžvart se do utkání dostával pomaleji, hosty probrala až Patrnčiaková. Hlavně díky ní začaly Západočešky skóre stahovat.

Ve 13. minutě byl stav nerozhodný 5:5, zbytek první půle patřil favorizovaným hostům, kterým k vytvoření náskoku pomohly vyloučení soupeře.

Hodonín v posledních deseti minutách první půle vyfasoval čtyři tresty, dokonce hrál oslabení tři proti šesti.

„V prvním poločase jsme hrály stále v oslabení. Bylo to těžké. Soupeř nám odskočil na čtyři, pět gólů, bylo složité to dotahovat,“ uvedla Víchová.

Když krátce po změně stran Božovič zvýšila na 18:11, zdálo se, že Kynžvart v klidu dovede zápas k povinnému vítězství, jenže Jihomoravanky se neuvěřitelně zvedly a začaly náskok protivníka postupně stahovat.

K obratu zavelela třemi brankami v řadě mladičká Smějová, hostujícímu družstvu nepomohl ani oddechový čas.

Hodoňačky v čase 57:37 díky Polce Cygan snížily na 28:29 a měly útok na vyrovnání. Po chybě v rozehrávce ale Michalcová definitivně zlomila odpor protivníka, závěrečný gól skvěle hrající Víchové už nic neřešil.

„Je to velká škoda, že jsme zápas těsně prohrály. Bohužel táhne se to s námi celou druhou polovinu sezony. V ní jsme odehrály krásné zápasy, ale body nemáme. Vždycky nám to o kousek uteče, ani štěstí nemáme,“ povzdechla si Víchová.

Hodonínské házenkářky se s věrnými fanoušky rozloučí v sobotu domácím zápase s polským Chorzówem.