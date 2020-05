Pod vedením zkušeného trenéra Antonína Střelce se házenkářky HK Hodonín připravují na novou sezonu. A věří, že ji odehrají opět v mezinárodní MOL lize, do níž se klub přihlásil.

Hodonínské házenkářky (v červených dresech) si v loňském ročníku MOL ligy připsaly jen čtyři výhry. | Foto: Jaroslav Pavlík

Pravidla postupů a sestupů jsou u MOL ligy trochu zvláštní. O zařazení do soutěže totiž rozhoduje Exekutiva Českého svazu házené. „Do soutěže jsme se řádně přihlásili a splnili všechny podmínky, takže věříme, že ji hrát budeme. Pokud by se tak nestalo, tak by to byla pro hodonínskou házenou tragédie. Myslím, že jsme v posledních měsících udělali dost pro to, aby se klub trvaleji zařadil mezi domácí špičku,“ tvrdí Antonín Střelec, který se vrací na hodonínskou lavičku po čtyřech letech.