Zlatý pohár zůstal v Chorvatsku a stříbrný putoval do Srbska. Chorvatský šampionát se uskutečnil pod patronací Mezinárodní zápasnické federace na konci dubna v hlavním městě Záhřebu.

Skvělou formu na chorvatských žíněnkách předvedl ve váze do 55 kg Lukáš Grochál, který zvítězil ve všech pěti soubojích na lopatky.

V prvním kole si poradil se slovinským reprezentantem Renem Šimunkovičem, kterého za stavu šest nula položil na lopatky.

Pikantní zápas Grochál absolvoval ve druhém kole, ve kterém nastoupil proti druhému českému reprezentantovi Filipu Čapkovi.

„Tento zápas totiž měl povahu kvalifikačního boje o post národní jedničky. O tom, kdo je pánem této váhové kategorie Grochál rozhodl již v první minutě, když po bočním přehozu zvítězil na lopatky,“ hlásil organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Jediné dva body v celém turnaji Grochál ztratil s houževnatým Italem Francescem Stropponim, kterého však nakonec čekal stejný osud v podobě lopatkové prohry.

Lopatkovou prohru Grochál uštědřil i semifinálovému soupeři, kterým byl domácí reprezentant Edin Hočko.

Ve finále se šikovný mladík ze Slovácka utkal se srbským šampionem Milošem Vuksanovičem, se kterým hodil svůj korunní chvat záhlavák.

„Na zápasnické umění Grochála bylo radost pohledět. Jeho jistota a suverenita byla obdivuhodná. Vždyť posuďte sami. Čas vymezený pro jeden zápas v kategorii U17 činí čtyři minuty, neskončí-li souboj předčasně lopatkovým vítězstvím nebo vítězstvím na technickou převahu rozdílem osmi bodů. No, a Grochálovi trvalo zvítězit v pěti soubojích pouhých pět a půl minuty. Zkrátka úctyhodný výkon,“ prohlásil Baják.

I druhý český reprezentant Filip Bartošík všem názorně ukázal, jak zápasí hodonínští mistři.

Člen Sokola se představil ve váze do 51 kg, ve které vybojoval cennou stříbrnou medaili.

„Bartošík předváděl vytříbenou zápasnickou techniku, pomocí které dokázal na technickou převahu porazit Chorvata Tina Turkoviče i semifinálového soupeře Srba Lazara Dediče. Bartošík zaváhal jen ve finále proti Amaru Fetenemu, se kterým prohrál po vyrovnaném boji čtyři dva.

„Tento izraelský reprezentant byl vyznavačem vyčkávací techniky a obranného způsobu boje, k čemuž mistrně využíval svou vysokou postavu, dlouhé končetiny a doslova gumové tělo. Tyto přednosti dokonale využíval při únicích z hmatů a záběrů, což postavou menšímu Bartošíkovi činilo pro tentokrát nezdolatelné problémy, které se však jistě promítnou do nenahraditelných bojových zkušeností,“ věří Baják.

Medailisté z Velké ceny Borohrádku: v zadní řadě trenér Martin Vališ, Dominik Lišťák, Tomáš Blinka, Tibor Kubík a Roman Žáček, v přední řadě Samuel Harca, Jan Navrátil, Simon Tuf a Antonín Brodacký. Foto: TJ Sokol HodonínZdroj: TJ Sokol Hodonín

O týden dříve se nejmladší hodonínští zápasníci zúčastnili silně obsazeného turnaje Velká cena města Borohrádek, který se uskutečnil při příležitosti jubilea šedesáti let založení pořadatelského oddílu zápasu T.J. Sokol Borohrádek. V konkurenci 196 závodníků z osmnácti oddílů dokázali Hodoňáci vybojovat osm medailí, přičemž přeborníkem města Borohrádku se stali Antonín Brodacký, Roman Žáček a v kategorii U11 ve váze do 43 kg Simon Tuf.

Ve věkové kategorii osmi a devítiletých zažil soutěžní premiéru Toník Brodacký, který si během tří vítězných soubojů ve váze do 39 kg počínal jako zkušený mazák, když všechny své soupeře položil na lopatky. Doslova pastvou pro oči diváka pak byla Brodackého dokonale vypilovaná kombinace strh přítrhem a následující podbřišní přehoz.

Pohledný a zároveň účinný byl bojový styl mladšího žáka Romana Žáčka, který zvítězil ve váze do 43 kg. „Žáček svedl čtyři souboje, ve kterých svým soupeřům nepovolil provést jedinou bodovanou techniku, přičemž sám získal neuvěřitelných 42 technických bodů, čímž se stal nejtechničtějším zápasníkem turnaje,“ hlásil Baják.

Sváteční duch turnaje v Borohrádku svědčil i stříbrným medailistům Dominiku Lišťákovi (35 kg U9), Janu Navrátilovi (39 kg U9), Samuelu Harcovi (35 kg U13) a Tiboru Kubíkovi (57 kg U13). Sbírku cenných kovů pro Hodonín pak doplnil o bronz Tomáš Blinka, který uspěl v kategorii U15 ve váze do 62 kg.

Medailisté z Velké ceny Krnova: v zadní řadě trenérka Andrea Kubíková, Tadeáš Letocha, Tomáš Blinka, Tomáš Pleša, Ladislav Letocha a Dominik Kubeš, v přední řadě Alexandr Harca, Samuel Harca a David Kubík. Foto: TJ Sokol HodonínZdroj: TJ Sokol Hodonín

Poslední dubnový víkend tradičně patří mládežnickému turnaji v zápase řecko-římském Velká cena Krnova. „Tento turnaj je pověstný tím, že zde ve velkém probíhá česko-polské měření sil. Nejinak tomu bylo i letos, kdy do Krnova přijel ze Slezského vojvodství autobus plný polských zápasníků,“ uvedl Baják.

Hodonínští borci se nezalekli ani zahraniční konkurence a vybojovali osm cenných kovů. Zlatou medaili získali kadeti Alexandr Harca (48 kg) a Ladislav Letocha (110 kg). Ze stříbrné medaile se radovali Dominik Kubeš (55 kg U17), David Kubík (57 kg U15) a Samuel Harca (35 kg U13). Na třetím místě skončili Tomáš Pleša (92 kg U17), Tomáš Blinka (62 kg U15) a Tadeáš Letocha (85 kg U15).

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně zvou v rámci velké květnové náborové akce všechny rodiče a děti od pěti let k prohlídce fungování oddílu zápasu. Tréninky jsou v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně,“ láká nové zájemce Baják.