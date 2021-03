Byl to zápas o všechno. Ve čtvrtečním pražském duelu si to rozdali stolní tenisté domácího El Niňa s hostujícím Stavoimpexem Hodonín o poslední osmé místo pro extraligové play-off. Po velké bitvě si místenky mezi elitou zajistili Jihomoravané, kteří vyhráli 3:2.

Oleksandr Tymofejev vybojoval pro Hodonín rozhodující postupový bod. | Foto: ping-pong.cz

V prvním vzájemném duelu na konci ledna Hodonín doma prohrál 1:3, a tak mírným favoritem byl i do odvety pražský tým. Jenže to by nesměl za hosty nastoupit Patrik Klos, který chytil v posledních týdnech parádní fazonu. Nejprve hladce porazil mladíka Jakuba Kauckého a po pětisetvé bitvě i domácí jedničku Jakuba Zelinku. Byla to jeho osmá extraligová výhra v řadě! "Sám jsem z toho překvapený, jak se mi v poslední době daří. Přitom začátek sezony jsem neměl dobrý a moc si pak nevěřil. V zápase proti Zelinkovi jsem byl dost nervózní, přece jen Hodonín nikdy play-off nehrál a my chtěli hodně postoupit. Nakonec jsem to ale zvládl," poznamel Klos k utkání, které přímým přenosem přenášela televizní stanice Arena Sport.