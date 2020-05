Zatímco hodonínské stolní tenistky sbírají mistrovské tituly jako na běžícím pásu, muži se k domácí elitě blíží pomalejšími kroky. Extraligu si vyzkoušeli už loni, ale po roce se vrátili do první ligy. Ta byla kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena po 23. kole. Hodonín byl v té době na druhé příčce se stejným bodovým ziskem jako vedoucí Ostrov. Tím získal právo na podání přihlášky do příštího ročníku extraligy. „Právě to v těchto dnech řešíme, na devětadevadesát procent možnost postupu využijeme,“ tvrdí předseda klubu Richard Brhel.

S případným postupem však přichází řada starostí. „Samozřejmě by to znamenalo vyšší finanční náklady a také bychom museli posílit hráčský kádr. Loni jsme to zkusili hrát s týmem, který postup vybojoval a na udržení to nestačilo. Chtěli bychom proto přivést kvalitní jedničku, která by tým táhla. Na rozdíl od první ligy se nehraje ve čtyřech, ale jen ve třech, takže jeden nadstandardní hráč může výsledky mužstva výrazně ovlivnit. My budeme navíc muset řešit to, že máme v kádru Ukrajince Brojakovského a Jaremčuka, u nichž nevíme, odkdy s nimi budeme moct počítat,“ naznačuje Brhel možnou komplikaci u dvojice zahraničních opor, která letos tvořila základ týmu společně se zkušeným Michalem Kadlčkem a mladíkem Ondřejem Lapčíkem.

Do budoucna by v Hodoníně rádi viděli v prvním týmu víc vlastních odchovanců, což se v posledních letech úplně nedařilo, přestože je klub vyhlášený výbornou prací s mládeží. Jednou z největších nadějí pro příští roky je Brhelův syn Štěpán, který patří k nejlepším kadetům v Česku a ve své kategorii je v první padesátce evropského žebříčku. „Sportovně asi na extraligu ještě nemá, je to přece jen hodně kvalitní soutěž. Každopádně do budoucna bych ho rád v našem áčku viděl, stejně jako další odchovance. Především pro ně chceme extraligu v Hodoníně mít,“ zdůrazňuje Richard Brhel.