Výsledek 0:3 vypadá jednoznačně, ale zase tak snadné to favorit v Hodoníně neměl. V každém duelu uhráli domácí hráči jeden vítězný set. "Stejně jako v prvním duelu jsme podali slušný výkon. Soupeř má velmi silný a vyrovnaný tým, takže to bylo těžké. Ale všechny zápasy byly vyrovnané," upozornil hodonínský kouč Jaroslav Mikeska.

Oproti prvnímu čtvrtfinálovému zápas už nastoupil Ukrajinec Oleksandr Tymofjejev, který měl tréninkový výpadek po prodělaném covidu. V sestavě nahradil zkušeného Michala Kadlčka, šanci naopak znovu dostal teprve čtrnáctiletý talent Štěpán Brhel.

Přestože se jednalo o souboj prvního s osmým týmem základní části, favorit nic nepodcenil. "Věděli jsme moc dobře o skvělé formě Patrika Klose, proto jsme nic nepodcenili a v obou utkáních jsme nastoupili v nejsilnější sestavě. Jsme rádi, že jsme splnili roli favorita," uvedl pro webové stránky ČAST majitel klubu Miroslav Jinek.

Hodonínským hráčům tak skončila sezona, která byla pro ně úspěšná, protože poprvé v historii postoupili do extraligového play-off. "Začátek sezony jsme měli dobrý, ale pak jsme se trochu trápili po koronavirové pauze, kdy jsme hodně prohrávali. Konec sezony už byl ale z naší strany hodně dobrý, skvělou formu chytil především Patrik Klos. Teď mají kluci víceméně volno až do začátku příští sezony. To se netýká jen mladého Štěpána Brhela, který se bude dál připravovat s kadetskou reprezentací na mistrovství Evropy, které by se snad mohlo konat v červenci. Saša Tymofejev a Patrik Klos budou ještě hrát turnaje série TTSTAR, Michala Kadlčka uvidím možná až v září. Ale předpokládám, že všichni přijdou zafandit našim holkám v play-off a třeba i pomoct se sparringem," poznamenal Mikeska.

HODONÍN – HB OSTROV 1:3 Tymofjejev – Prokopcov 1:3 (-5, 10, -3, -8), Klos – Tregler 1:3 (9, -6, -3, -4), Brhel – Obešlo 1:3 (-8, -9, 8, -7). Konečný stav série: 0:2.

Už teď je jasné, že v Hodoníně skončil Patrik Klos, který bude v příští sezoně působit v Ostravě. "Ostatní kluci z letošního kádru by měli zůstat nadále. Teď hledáme někoho, kdo by nahradil Patrika. Něco už máme rozjednané, ale hotové to asi bude až po konci play-off," naznačil Mikeska příchod nové posily pro příští ročník.

Jeho samotného čeká ještě jedno play-off, a to pravděpodobně mnohem delší. Zároveň je ttiž koučem ženského týmu, který obhajuje mistrovský titul. "Jako každý rok je pro nás jediným cílem titul. I když letos to bude možná trochu těžší, protože Břeclav hraje opravdu výborně. Nás čeká celkem náročný program, protože na začátku května se ještě zúčastníme také Evropského poháru. Původně jsme ho chtěli dokonce pořádat, ale federace ho nakonec přidělila Novému Sadu, takže se bude hrát v Srbsku," dodal Mikeska.