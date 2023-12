Na konci listopadu se v české metropoli uskutečnil nejkvalitnější tuzemský turnaj roku Prague Wrestling Open v zápase řecko-římském v kategoriích U11, 13, 15 a 17.

Jan Navrátil v modrém dresu provádí chvat jednoduchý Nelson. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Magické kouzlo Prahy a skvělá pověst předchozích ročníků tohoto turnaje společně přilákali tři stovky zápasníků z jednačtyřiceti oddílů a jedenácti evropských států. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla účast pěti státních reprezentací.

Kromě reprezentačních výběrů ze sousedního Saska a Rakouska se na pražských žíněnkách představili aktuálně nejlepší zápasníci Izraele, Litvy a Tádžikistánu.

„Z pohledu běžného českého zápasnického oddílu je k rozhodnutí o účasti na takto těžkém turnaji potřeba velké odvahy, neboť výkonnostní rozdíly mohou být propastné, přičemž bez správného zásahu trenéra po jasně prohraném utkání hrozí u mladých sportovců ztráta sebedůvěry,“ uvedl organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

Slovácký oddíl, který patří mezi české velkokluby s téměř stoletou tradicí a vlastní zápasnickou školou, řešil opačný problém, a sice koho kvůli omezenému počtu míst v osobních motorových vozidlech nechat doma.

„Nakonec byla vybrána devítičlenná výprava, jejíž členové důvěru do nich vloženou nezklamali a v hlavním městě vybojovali pět medailí,“ těší Bajáka.

První medaile pro Hodonín, a to hned dvě, cinkly ve váze do 47 kg v kategorii U11, ve které se hodonínským borcům Janu Navrátilovi a Antonínu Brodackému postavili člen saské reprezentace Johannes Tiebner, příslušník Sportovního centra mládeže Praha Martin Vokáš a zástupce Sportovního centra mládeže Havlíčkův Brod Patrik Vomela.

Vítěz turnaje Jan Navrátil a stříbrný medailista Antonín Brodacký na stupních vítězů.Zdroj: TJ Sokol Hodonín

„Při pěti borcích ve váze se uplatňuje pravidlo soubojů každý s každým, přičemž v konečném pořadí za předpokladu vzájemných porážek rozhoduje každý získaný a ztracený technický bod,“ upozorňuje Baják.

Takto byli poučeni i oba hodonínští sokolové, kteří si radu vzali k srdci a svým soupeřům nepovolili provedení jediné bodované techniky a suverénně nad nimi zvítězili.

To znamenalo, že o celkovém vítězi této kategorie se rozhodne v boji mezi Navrátilem a Brodackým.

„Nutno podotknout, že tito dva oddíloví parťáci se z tréninků dobře znají, a letos se již na turnajích několikrát střetli se střídavými úspěchy. V Praze však byl v lepší formě Jan Navrátil, který zvítězil na lopatky a mohl se radovat ze zlaté medaile. Stříbrná medaile pak zaslouženě putovala za Antonínem Brodackým,“ hlásí Baják.

O druhou zlatou medaili se zasloužil ve váze do 68 kg kategorie U15 Tomáš Blinka.

Přestože hodonínští trenéři dobře věděli o skvělé formě Blinky, který poslední dva turnaje Memoriál Ladislava Fodora v Šamoríně a Velkou cenu Třince s přehledem vyhrál, i tak jim po registraci a vážení na čele naskočily malé vrásky z toho, jak to tentokrát dopadne.

„Vždyť kvalitu soupeřů posuďte sami, z deseti Blinkových soupeřů byli dva Ukrajinci, tři Němci a reprezentant Izraele. Zbytek startovního pole tvořili čeští medailisté z národních šampionátů,“ říká Baják.

Zatímco trenéři skrývali malé obavy, tak Blinka nastupoval k jednotlivým bojům bez bázně a hany.

V prvním kole na lopatky porazil Davida Pýchu z Prahy. Ve druhém kole se Blinka utkal s členem věhlasné sportovní školy Frankfurt nad Odrou Finnem Weinholdem, kterého vybodoval jedenáct tři na technickou převahu.

I semifinálový souboj proti Josefu Martínkovi z Krnova hodonínský šikula ukončil před časovým limitem, a to dalším vítězstvím na technickou převahu v poměru 8:0.

Ve finále Blinka nastoupil proti vítězi druhé skupiny Ukrajinci Tymuru Drapakovi.

„Bylo to finále, jak se sluší a patří, ve kterém se průběžné vedení přelívalo ze strany na stranu. Oba borci předvedli mistrovské zápasnické umění, které obsahovalo několik chvatů vysoké technické hodnoty. S radostí oznamuji všem fanouškům hodonínské sportu, že Tomáš Blinka po napínavém boji porazil svého ukrajinského soupeře jedenáct osm, čímž se stal novým mezinárodním přeborníkem hlavního města Prahy,“ popisuje Baják.

Vítěz turnaje Tomáš Blinka na stupních vítězů.Zdroj: TJ Sokol Hodonín

Famózním výkonem se prezentoval i Tibor Kubík, který ve váze do 62 kg v kategorii U15 vybojoval stříbrnou medaili.

Kubík musel cestou do finále zdolat čtyři soupeře.

„Hned první kolo začalo zostra, neboť Kubíkovi se postavil urostlý Ukrajinec Roman Yurkiv, Oba borci předvedli vyspělou zápasnickou techniku, přičemž dlouho vyrovnané utkání pro sebe nakonec urval Kubík, který zvítězil na body,“ popisuje funkcionář Sokol.

Ve druhém kole Kubík jasně porazil Jana Lyska z Třince 8:0.

Další přesvědčivé vítězství jedenáct čtyři si Kubík připsal v souboji s Tomášem Marešem z Plzně.

V následném semifinále Kubík nastoupil proti saskému reprezentantovi Nilsu Schreyerovi.

„Většina trenérů předpovídala, že tento souboj bude velmi vyrovnaný a nemá favorita. Kubík si s předpovědí nelámal hlavu a za necelé dvě minuty porazil svého německého soupeře deset dva na technickou převahu,“ uvedl Baják.

Před Kubíkem tak stála poslední překážka jménem Idris Bakhromov, který je aktuálním reprezentantem Tádžikistánu.

Ač Kubík v tomto finálovém boji dělal, co mohl, tak na skvěle zápasícího Bakhromova, který předváděl typický ruský styl zápasu, pro tentokrát neměl a prohrál vysoko na body.

Tradičně spolehlivý výkon odvedl Michal Prágr, který ve váze do 44 kg ve věkové kategorii U15 získal stříbrnou medaili.

Prágr dokázal v semifinále porazit na lopatky papírového favorita této váhové kategorie Mátyása Gönciho ze Šamorína. Finálový souboj však Prágrovi nevyšel podle jeho představ, když po vyrovnaném boji prohrál těsně na body s členem Sportovního centra mládeže Chomutov Vladimírem Loukotou.

Na takto těžkém a mezinárodní konkurencí nabitém turnaji je třeba ocenit i šestá místa, která vybojovali Simon Tuf (43 kg U13) a Roman Žáček (52 kg U15).

„Představitelé TJ Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít v pondělí, ve středu a v pátek od 15.30 zatrénovat s hodonínskými zápasníky,“ dodal Baják.