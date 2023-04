Zase o sobě dali pořádně vědět. Hodonínští zápasníci získali na mistrovství České republiky volným stylem ve věkových kategoriích U15 a U20 pět mistrovských titulů a taky dvě stříbrné medaile.

Mistr ČR a juniorský reprezentant ČR Filip Bartošík v červeném dresu. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Potěšující sklizeň zlatých medailí zahájil hodonínský borec a český reprezentant v kategorii U20 Filip Bartošík, který se v předchozím týdnu vrátil ze zápasnického kempu v rumunském Temešváru.

Bartošík naprosto suverénně opanoval juniorskou váhu do 57 kg, když všechny své soupeře včetně finalisty, brněnského závodníka Matěje Chudáčka, porazil dvanáct nula na technickou převahu.

Ani druhý český juniorský reprezentant Tomáš Kotzian, který také trénuje na posvátné půdě hodonínské sokolovny, nenašel na brněnských žíněnkách svého přemožitele a v polotěžké váze do 97 kg získal zlatou medaili.

V boji o zlato Kotzian porazil ve velmi pohledném a vyrovnaném utkání svého reprezentačního kolegu, Dana Pohlodka z Olympu Praha, kterého za nerozhodného stavu jedenáct ku jedenácti položil na lopatky.

Hned pět vítězných soubojů v cestě za zlatou medailí musel v nejobsazenější váze do 62 kg v kategorii žáků svést hodonínský talent Tomáš Blinka, který si v Brně zaslouženě vybojoval svůj první mistrovský titul.

„Blinka hned v prvním kole poměrně přesvědčivě pět nula na body porazil loňského medailistu, Gaspara Sáncheze ze Sokolu Hnidousy-Motyčín. Ve druhém a třetím kole nedal žádnou šanci brněnským volnostylařům, Daniilovi Bohunovi a Michalu Rydlovi, které rozdrtil na technickou převahu,“ informuje organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín Jiří Baják.

V semifinálovém souboji pak Blinka vyřídil deset nula na body Petra Dufka. Ve vítězném finále si pak Blinka připsal lopatkové vítězství proti Davidu Stoklasovi ze silného oddílu zápasu TJ Holýšov.

Velkou radost v jihomoravské metropoli zažil i Tadeáš Letocha, který dokázal urvat v kategorii U15 v těžké váze do 100 kg svůj premiérový mistrovský titul.

„Ve finále Letocha dobře zúročil své zkušenosti, když svého o rok mladšího a současně o devět kilo těžšího soupeře, Vojtěcha Faruzela ze Sokolu Vítkovice, s přehledem porazil o deset bodů,“ hlásil Baják.

V pořadí již druhou zlatou medaili z národních šampionátu do své sbírky přidal žák Michal Prágr, který ve finálovém souboji váhy do 41 kg položil za stavu osm ku osmi na lopatky Františka Huňka z TJ Bohemians Praha.

„Oba borci si zaslouží pochvalu za atraktivní souboj, který obsahoval celou řadu kvalitně provedených zápasnických technik,“ uvedl Baják.

Stalo se již národní tradicí, že na zápasnických turnajích samotnému vypuknutí finálových bojů vždy předchází populární nástup a představení všech finálových dvojic.

Z hodonínské výpravy měli tu čest se této slavnostní události zúčastnit mimo výše uvedené zlaté medailisty také Roman Žáček a Ladislav Letocha.

Obhájce loňského mistrovského titulu Žáček skvěle bojoval ve váze do 48 kg, ve které prošel až do finále proti Adamu Boubelovi z Holýšova.

Toto zcela vyrovnané finále rozhodlo v Žáčkův neprospěch až pravidlo posledního získaného bodu.

Velká lítost z prohraného finále ve váze do 125 kg zasáhla i juniora Ladislava Letochu, na jehož smutné tváři opět vykouzlila úsměv až převzatá stříbrná medaile.

Mistrovství České republiky v zápasení volným stylem ve věkových kategoriích U15 (žáci) a U20 (junioři) se na začátku března uskutečnilo v Brně.

Pořadatelem tohoto národního šampionátu byl jeden z nejstarších českých zápasnických oddílů, Těžkoatletický klub Hellas Brno, v jehož řadách vyrostl mimo další skvělé zápasníky i slavný Gustav Frištenský.

„Nutno podotknout, že tento šampionát byl skutečnou oslavou zápasnického sportu, neboť k bezchybné organizaci a příjemnému sportovnímu prostředí se připojila i vášnivá divácká kulisa a špičkové zápasnické výkony, k nímž významně přispěli svým uměním i zápasníci Tělocvičné jednoty Sokol Hodonín,“ těší Bajáka.

„ Představitelé Sokola Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky v pondělí, ve středu a pátek od 15.30 hodin v hodonínské sokolovně-triko, kraťase a čistou sportovní obuv s sebou,“ dodává Baják.