Do hanácké metropole se sjelo 154 zápasníků z Česka, Slovenska a Polska, a tak o napínavé souboje s mezinárodním prvkem nebyla nouze, což během turnaje jasně potvrzovali spokojení diváci, kteří zaplnili celou olomouckou sokolovnu.

Hodonínští zápasníci dokázali v kvalitní konkurenci vybojovat pět zlatých a tři stříbrné medaile. Nepopulární, ale velmi cenné čtvrté místo přidala Barbora Holická, která startovala v nejmladší věkové kategorii U9.

Na olomouckých žíněnkách se opět ukázala síla, jakou Hodoňáci vládnou ve věkové kategorii U11, kde zlatou medaili vybojovali Jan Pecka (31 kg), Dominik Lišťák (43 kg) a Antonín Brodacký (47 kg). Skvělý výsledek podtrhl ziskem stříbrné medaile Matyáš Holický.

Pozadu nezůstali ani příslušníci žákovských kategorií a kadetů. V kategorii U13 skončil na druhém místě Simon Tuf, který zápasil ve váze do 43 kg.

Jasným vítězem váhy do 57 kg v kategorii U15 se stal Roman Žáček. Ve váze do 48 kg se v dobré formě představil po vyléčeném zranění kotníku Michal Prágr, který urval stříbrnou medaili.

Dalším suverénním vítězem se stal kadet Tomáš Blinka, který uspěl ve váze do 71 kg.

Olomoucký vzpomínkový turnaj hodonínským borcům dobře posloužil k rozzápasení před největším mládežnickým tuzemským turnajem, který nese vzácný název „Lidice“.

Na letošním již 39. ročníku, který se opět uskutečnil v moderní Kladenské sportovní hale, se představilo 279 zápasníků z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Dánska a Chorvatska.

„Náš oddíl do Kladna vyslal desetičlennou výpravu, která vyrazila z důvodu aklimatizace o den dříve. Mladí borci využili i pohostinnosti blízkého aquaparku, kde řádně zrelaxovali a načerpali psychické síly,“ uvedl organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Tyto opatření se vyplatily, neboť hodonínští sokoli na kladenských žíněnkách vybojovali dvě zlaté a šest bronzových medailí.

Od začátku roku ještě neporažený Dominik Lišťák v kladenské hale doslova řádil. Ve váze do 43 kg v kategorii U11 nejdříve ve skupině porazil všechny čtyři soupeře na lopatky, a pak si smlsl i na svém finálovém soupeři Martinu Borošovi z Holýšova.

„Boroš sice lépe vstoupil do utkání poté, co se mu podařilo zaskočit Lišťákův pokus o křižní zvrat, ale více již nepředvedl. Lišťák dobře pasoval, získával územní převahu, přičemž z druhého útoku do pasu zatočil záruč a zvítězil na lopatky,“ popisuje Baják.

Ve stejné věkové kategorii nedal svým soupeřům žádnou šanci Jan Navrátil, který zvítězil ve váze do 52 kg.

„Nutno podotknout, že Navrátil se na tomto turnaji představil po delší vleklé nemoci, a tak všichni funkcionáři netrpělivě čekali, zda hodonínský šikula naváže na skvělé výsledky ze začátku roku. Navrátil svůj návrat zvládl na výbornou, když se probojoval až do finále, ve kterém na lopatky porazil Němce Dominika Brestera,“ těší nejen Bajáka.

Hned šest hodonínských sokolů dokázalo vystoupat na bronzový stupínek. V cestě za tímto úspěchem musel každý z nich absolvovat pět soubojů, ve kterých čtyřikrát zvítězil a zaznamenal pouze jedinou prohru.

Bronzové medaile si vybojovali Jan Pecka (31 kg U11), Antonín Brodacký (47 kg U11), Simon Tuf (43 kg U13), Roman Žáček (57 kg U15), Tibor Kubík (62 kg U15) a Tomáš Blinka (65 kg U17).

Stalo se již pravidlem, že posledním turnajem před letními prázdninami je Velká cena Žitného Ostrova.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do Městské sportovní haly v Dunajské Strede sjelo 196 závodníků z 34 oddílů a 14 evropských států. K turnajové kvalitě bezpochyby přispěli svou účastí i hodonínští zápasníci, kteří pod vedením trenéra Eduarda Oláha vybojovali zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Nejlépe si na Slovensku počínal člen české národní reprezentace kadetů Tomáš Blinka, který opanoval váhu do 65 kg.

„Blinka předvedl vyzrálé zápasnické umění, obsahující jak vyspělou zápasnickou techniku, tak i promyšlenou taktiku. Těmito zbraněmi postupně na body porazil Chorvata Petara Miličeviče, Bulhara Radoslava Peryanskiho a ve finále Poláka Szymona Nieckarze,“ informuje Baják.

Cenné mezinárodní zkušenosti načerpal na slovesných žíněnkách i Jan Pecka, který v kategorii U11 ve váze do 30 kg získal stříbrnou medaili.

„Pecka dokázal porazit dva Poláky i Rumuna, jedinou prohru mu uštědřil v semifinále maďarský borec,“ líčí Baják.

Druhou stříbrnou medaili pak ve stejné věkové kategorii přidal Jan Navrátil, startující ve váze do 50 kg.

Náročný turnaj skvěle zvládl mladší žák Simon Tuf, který se ve váze do 45 kg prozápasil až k souboji o bronz, ve kterém porazil Rumuna Janise Bacalu osm čtyři na body.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že 2. září začíná náborové akce, v rámci které si mohou vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15:30 hodin do sokolovny přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky,“ dodal Baják.