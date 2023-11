Úspěšný časovkář, sedminásobný mistr České republiky, účastník Giro d'Italia, Tour de France i Letních olympijských her v Londýně a Riu de Janeiru. Jeden z nejvýznamnějších českých cyklistických závodníků Jan Bárta se ve čtvrtek večer rozloučil s profesionální kariérou v Kyjově, kde ji před lety začal. „Je to symbolické ukončení kariéry,“ řekl osmatřicetiletý Bárta.

Jan Bárta se v Kyjově rozloučil s profesionální kariérou. | Video: Kryštof Neduchal

Pro návštěvníky byl v městské knihovně připraven dokumentární film, který mapoval sportovní kariéru nejslavnějšího odchovance místního Cyklistického klubu Dacom Pharma Kyjov.

Následovala otevřený rozhovor s Bártou, který odpovídal na otázky své životní partnerky Šárky Hawerlandové, jež rozlučkový večer zorganizovala. „Je to pro mě zpestření na závěr kariéry,“ pravil Bárta.

Jan Bárta hovoří o nominaci na olympiádu v Londýně

Před závěrečnou otevřenou debatou s návštěvníky ještě úspěšnému závodníkovi předal čestné členství šéf kyjovského CK Dacom Pharma Vladimír Hušek, na kterého navázal i šéf týmu Elkov Kasper Vladimír Vávra. Právě od zakladatele klubu, v němž Bárta uzavřel svou bohatou kariéru, dostal darem své poslední závodní kolo. „Byl jsem hodně překvapený, vůbec jsem to nečekal, ještě letos jsem na něm závodil,“ usmál se bývalý profesionální cyklista.

Hušek: Bárta byl dříč, neměl nic zadarmo. Pro kyjovské cyklisty je vzor

Po skončení oficiální části diváci v sále debatovali i s dalšími bývalými závodníky Jakubem Kratochvílou či Petrem Pluhařem, kteří přišli svého bývalého kolegu podpořit. „Myslím, že to byl hezký večer. Ale to by měli spíš posoudit lidé, kteří přišli,“ podotkl Bárta, který děkoval své partnerce za organizaci akce.

O tom, zda je připravený na život po kariéře, jeho partnerka nepochybuje. „S Honzou jsem už devět let, absolvovala jsem s ním celou pozdní vrcholovou kariéru. Jde na něm krásně vidět progres, kdy se z vrcholového sportovce ve své sociální sportovní bublině dostal do normálního života. Máme spolu dvě děti, jde poznat, že žebříček hodnot se mu změnil. Na normální svět je určitě připravený,“ tvrdila Hawerlandová.

Jan Bárta hovoří o zkušenostech se světovými závodníky

Ta poukázala na rozdíly mezi Bártou a jinými profesionálními sportovci. „Znám hodně vrcholových sportovců, ale Honza je úplně jiný. Vystudoval vysokou školu, už tam jde vidět jiné nastavené mysli. Hodně přemýšlí o například svých investicích, všechno má dobře rozmyšlené,“ netajila.

Kam se podle ní bude profesní život jejího partnera ubírat? „Honza je hodně zručný, může být klidně truhlář. Tím by dal určitě odpočinout hlavě,“ dodala Hawerlandová.