Tak tenhle nákup se povedl! Hodonínské stolní tenistky posílila před turnajem Ligy mistrů čtyřiadvacetiletá Japonka Sakura Moriová, která pak v rakouském Linci vyhrála všech sedm zápasů, do nichž nastoupila. Je jen velká škoda, že ji více nepodpořily její spoluhráčky z týmu. Hodoňankám tak o fous uteklo semifinále prestižní evropské soutěže. Japonka však pro postup už víc udělat nemohla.

Japonka Moriová byla v Lize mistrů hvězdou hodonínského celku. | Foto: Helmut Ploberger

Moriovou hodonínskému klubu doporučila japonská trenérka a bývalá vynikající hráčka Aya Umemuraová, která už v minulosti přivedla na jih Moravy jinou Japonku Šiho Onovou. Ta byla v sezóně 2014/2015 velkou oporou týmu, ale její krajanka je ještě vyšší klasa. "Od Moriové jsme si slibovali, že bude naší nejlepší hráčkou, ale v Linci ještě předčila naše očekávání. Měli jsme v týmu už hodně cizinek, ale Sakura je z nich asi nejlepší. A to nejen po herní stránce, ale i povahově. Do týmu perfektně zapadla a myslím, že i za krátkou dobu si ji všechny holky oblíbily. A to dřív u některých jiných Asiatek úplně tak neplatilo," pochvaloval si posilu trenér Jaroslav Mikeska.