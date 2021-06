Vítězslav Veselý působí nedlouho před čtyřicítkou jako politý živou vodou.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

VÍTĚZSLAV VESELÝ. Osmatřicetiletý hodonínský oštěpař překvapivě i v pokročilém atletickém věku sahá po vstupence do Tokia. Před závěrečným kvalifikačním víkendem figuruje na předposlední postupové pozici. Ve Zlíně by se mu hodilo poslat oštěp do vzdálenosti pětaosmdesáti metrů, což je kvalifikační limit. Jeho letošním maximem je 82,63 metru. „Pro mě jde o největší objev tohoto roku. Je obdivuhodné, jak se dokázal vrátit po tom, co ho poslední tři až čtyři sezony soužilo zranění,“ ocenil Pogány.