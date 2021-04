Jak zatím hodnotíte letošní sezonu, v níž jste dokázaly jen dvakrát vyhrát?

Nedívám se na to negativně. Každý zápas pro nás byl nová zkušenost. Máme fakt hodně mladý tým, spousta holek hrála na takové úrovni poprvé. Postupně se ale zlepšovaly a posouvaly dál. A myslím, že lepší byla postupně i celková souhra týmu.

Přestože je vám teprve dvaadvacet let, v Hodoníně patříte k nejzkušenějším hráčkám. Jak zvládáte roli lídra?

Bylo to pro mě dost zvláštní. Vždy jsem hrávala se staršími a byla v týmu nejmladší. Není to teď pro mě úplně jednoduché, chce to čas. Ale už si začínám zvykat.

V letošní sezoně vás také dost trápily zdravotní problémy. Už jste v pořádku?

Na začátku sezony jsem si udělala výron v kotníku, teď ke konci základní části jsem zase měla zánět achillovky. Už by to ale mělo být dobré, do květnových zápasů bych měla naskočit.

Po konci základní části jste měly skoro měsíc zápasové volno. Jak jste tuto pauzu vyplnily?

První týden nám dali trenéři trochu volno a pak už jsme se připravovaly naplno. Hodně jsme běhaly a posilovaly, teď už je příprava zase víc zaměřená na herní stránku.

Čeká vás skupina play-out, kde víceméně o nic nejde. Nebudete trochu postrádat motivaci?

To si nemyslím. Bereme to sice částečně už jako přípravu na příští sezonu, ale určitě půjdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Pořád jsou to mistráky.