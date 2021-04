Je pravda, že po vydařené sezoně opouštíte hodonínský klub?

Ano, už jsem dohodnutý s týmem TJ Ostrava KST. Měl bych tam nahradit Františka Onderku, který naopak odchází do El Niňa Praha. Vedení ostravského klubu je celkem ambiciozní. Postup do play-off by měl být samozřejmostí. Cílem bude skončit po základní části co nejvýš, ideální v první čtyřce. Pro mě ale bylo při rozhodování asi nejdůležitější, že v Ostravě bydlím a trénuju. Letos jsem do Hodonína na zápasy dojížděl, což nebylo úplně ideální.

Jak hodnotíte svoji sezonu v hodonínském dresu?

Začátek rozhodně nebyl zrovna super. Přišel jsem z Německa a trochu si zvykal, že jsem víc sledovaný. Byl jsem zbytečně nervózní, první zápasy mi moc nevyšly. Vedení klubu od mě asi čekalo trochu víc. Pak jsem si ale zvykl a konec sezony byl naopak hodně vydařený. Něco jsem povyhrával a hlavně se týmu podařilo postoupit do play-off, což je historický úspěch. Přitom už tomu asi nikdo moc nevěřil, ale podařilo se nám vyhrát poslední tři zápasy v základní části.

V závěru základní části jste vyhrál osm dvouher v řadě, porazil bývalé reprezentanty Pavelku, Olejníka či Kláska. A pak v play-off i Dmitrije Prokopcova, bývalého hráče první světové padesátky. Čím si vysvětlujete, že vaše forma šla ke konci sezony tak nahoru?

Ze všech těch výher jsem měl radost, nedokážu vypíchnout jediné utkání. Asi to bylo hlavně tím, že jsem se uklidnil. U mě je to hodně o hlavě. Když se začne dařit, tak už se chytnu. Určitě mi pomohlo i to, že jsem startoval v sérii turnajů TTStar, které se hrály i v době, kdy byly ostatní soutěže kvůli covidu přerušené. Zápasové manko jsem neměl takové, jako někteří jiní hráči.