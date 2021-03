Ve čtvrtečním extraligovém duelu odehrál Klos dvě fantastická utkání, po nichž se před ním museli sklonit dva zkušení borci, bývalí reprezentanti Tomáš Pavelka a Martin Olejník. Mimochodem, oba patří podle úspěšnosti k osmi nejlepším hráčům celé soutěže. Však ho také před kamerami stanice Arena Sport chválili i oba trenéři soupeře, jimiž jsou legendy českého stolního tenistu Milan Orlowski a Jindřich Panský. "Určitě to byl jeden z mých nejlepších zápasů. Přitom před utkáním jsem moc sebevědomí neměl. S Olejníkem jsem hrál už víckrát a nikdy nevyhrál, s Pavelkou jsem se utkal jen jednou a taky s ním prohrál," přiznává Klos, který dokázal obě utkání otočit po nepříznivém začátku. S Olejníkem dokonce už prohrával 0:2 na sety.

K hodonínské smůle byl ale Klos jediným hráčem, který dokázal bodovat, takže Pražané vyhráli 3:2. Už poněkolikáté dokázali hráči Stavoimpexu potrápit silného soupeře, ale body z toho nebyly. "Určitě je to trochu deprimující. V Ostravě jsem měl dokonce i mečboly na výhru celého týmu, ale nakonec to nevyšlo," lituje Klos, na jehož body tým spoléhá. "Neřekl bych ale, že jsem jasná jednička. Jsme celkem vyrovnaní a doplňujeme se," říká skromně.

Do Hodonína zamířil loni v létě po dvou sezonách v Německu. "Dřív jsem hrával v Ostravě, poslední dvě sezony jsem působil ve třetí německé lize, v níž je řada kvalitních hráčů a ti nejlepší by se určitě v české extralize neztratili. Loni se ale kvůli covidu zavřely hranice, a tak jsem řešil, jestli zůstat, nebo se vrátit do Čech. Hodonín jsem oslovil sám. Jednak tady mám přítelkyni a pak jsem věděl, že většina ostatních extraligových týmů má uzavřené soupisky. Hodonín se v té době ještě rozhodoval, jestli se do extraligy vůbec přihlásí. Nakonec přišel z Německa ještě Saša Tymofejev, takže jsme postavili dobrý tým," věří rodák z Bohuslavic u Hlučína.

V minulosti už zaznamenal řadu úspěchů, doma má například dvě cenné medaile z juniorských šampionátů. S českým týmem byl na mistrovství Evropy zlatý v kategorii kadetů (2013) a stříbrný mezi juniory (2016). Jeho další cíle jsou spjaté s Hodonínem. Tím prvním je postup do osmičlenného play-off extraligy. "Moc bychom chtěli postoupit do play-off, o osmém týmu se rozhodne mezi námi a pražským týmem El Niňo. Ještě hrajeme tři zápasy a v každém z nich můžeme uspět. Je ale dost možné, že o postupu rozhodne až poslední kolo, v němž hrajeme za dva týdny právě v Praze. V Hodoníně nás El Niňo porazilo 3:1, ale byl to vyrovnaný zápas. Klidně se to v odvetě může otočit," doufá Patrik Klos.