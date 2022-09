Za co si rodiče připlatí?

HOKEJ, PLAVÁNÍ

Nechme stranou jezdectví na koni, které je v obecném povědomí stále spojováno s aristokracií a okázalým životním stylem. Mezi sporty se značnými nároky na peněženku jsou hlavně plavání, krasobruslení a lední hokej – ceny energií za provoz zimních stadionů či bazénů přitom letí do nebes. Je čím dál náročnější najít rozumný poměr mezi ekonomickou funkčností a přístupností pro zájemce.

Za co rodiče ušetří?

FOTBAL, ATLETIKA

Ten nejrozšířenější sport v Česku je zároveň nejlidovějším i co se ceny týče. Jistě, u známých velkoklubů si rodiče připlatí, ale leckde na vesnicích a v menších městech jsou příspěvky stále ještě nulové. A přesto bývá často problémem sehnat dostatečný počet hráčů či hráček. Mezi „laciné“ sporty patří také atletika, stolní tenis či florbal, ale liší se to podle lokality a také věku dítěte.

Kolik dáte za sportování dětí…

…v Praze a středních Čechách

Fotbal: 1000 korun ročně (1. FK Příbram), 7200 korun ročně (AC Sparta Praha, dívky U5-U11)

Hokej: 1400 korun měsíčně (Rytíři Kladno), 2800 měsíčně (Buldoci Neratovice)

Orientační běh: 2650 korun ročně (SK Kotlářka, v ceně i závody s dopravou a ubytováním)

Jezdectví: 14 400 korun (DDM Jezdecké středisko Zmrzlík, 15 tříhodinových lekcí)

Plavání: 4000 korun za půl roku (Mladá Boleslav)

Stolní tenis: 1200 korun ročně (DDM Neratovice)

Hokej má pověst jednoho z nejdražších sportů, alespoň u nejmladších kategorií to tak ale být nemusí. Například u Jaromíra Jágra na Kladně, slavné líhni talentů, se začíná na 200 korunách pro nejmenší (nejdražší příspěvek je 1400 měsíčně). Loni přitom Rytíři zdražovali. „Kvůli rekonstrukci stadionu stouply náklady například na cestování za trénováním v okolních městech,“ vysvětlil mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

Jak pomůže město Teplice sportu v krizi? Zatím má energetika, dál hledá cesty

…na střední a severní Moravě

Fotbal: 0 korun (kluby v menších městech a na vesnicích)

Hokej: 12 500 korun ročně (HC Olomouc)

Tenis: 0 až 35 000 korun ročně (TK Precheza Přerov, záleží na věku dítěte, talentu, počtu hodin atd.)

Halové sporty: v průměru 6000 korun ročně

Hokejové kluby v Olomouckém kraji musely v nové sezoně přistoupit ke zdražení příspěvků. U čtyř nejvýznamnějších mládežnických líhní v regionu tedy roční cena příspěvků nově přesáhla hranici 12 000 korun. „Paušálně jsme cenu zvýšili zhruba o 25 až 30 procent. Uděláme vše pro to, abychom ji nenavyšovali během sezony. Už by to bylo likvidační a mnohé děti by se sportem musely skončit,“ říká například Martina Marková, předsedkyně 1. SK Prostějov 1913.

…na jižní Moravě

Fotbal: 0 korun (např. Spartak Svatobořice)

Hokej: 11 000 korun ročně (Orli Znojmo), 20 000 korun ročně (Technika Brno)

Golf: 11 000 až 17 500 korun ročně (Kaskáda Golf resort v Kuřimi)

Baseball: 4300 korun ročně (Olympia Blansko)

Šachy: 100 korun ročně (TJ Sokol Hodonice)

Děti a sport? Problém je všude. Nečekají nás zářné zítřky, míní Jiří Klouda



…na Vysočině

Fotbal: 3000 korun ročně (FC Velké Meziříčí)

Hokej: 6000 až 15 000 korun ročně (HC Dukla Jihlava)

Házená: 1500 až 3500 korun ročně (Sokol Nové Veselí)

Tenis: 1500 korun ročně (TO TJ Žďár nad Sázavou)

Basketbal: 6000 korun ročně (BC Vysočina)

Thaibox: 5000 až 7500 korun ročně (Devils Třebíč)

Házenkáři Nového Veselí sice hrají mužskou extraligu, ale členské příspěvky v klubu jsou poměrně nízké. „Budou se muset zvýšit, už teď od září, protože je pokaždé vybíráme na novou sezonu,“ prozradil předseda Sokola Zdeněk Materna. Ten má z rostoucích cen energií velké obavy. „Kdyby šlo o nárůst o dvacet, třicet, možná i padesát procent, dalo by se to zvládnout. Ale my se bavíme o dvojnásobně, možná trojnásobně vyšších nákladech. Pokud nepomůže stát nebo Národní sportovní agentura, nemáme šanci tuto situaci ustát,“ naprosto vážně prohlásil Materna.

Kolik stojí sportování dětíZdroj: Deník

…v severních Čechách

Fotbal: 3600 korun ročně (FK Arsenal Česká Lípa)

Hokej: 10 500 korun ročně (HC Děčín)

Krasobruslení: 3600 korun měsíčně (BK Variace Liberec, v ceně je i soustředění, dresy apod.)

Basketbal: 8500 korun ročně (BK Armex Děčín)

Plavání: 12 000 korun ročně (PK Děčín)

Box: 4200 korun ročně (Box Club Baník Most)

Florbal: 7200 korun ročně (Florbal Ústí nad Labem)

Obzvlášť v době rostoucích cen energií se ve velkém ohrožení ocitají plavecké oddíly. Potvrzuje to i Jan Mareš, trenér PK Děčín. Rodiče zaplatí 12 tisíc korun ročně, a i tak klub prodělává. „V bazénu musíme dát za jedno dítě 1240 korun za měsíc. A to nepočítám ostatní výdaje. Jenže zvýšit příspěvky už nechceme, víme, jak to mají rodiče těžké a nechceme, aby došlo k situaci, že se nám pak dítě kvůli drahým poplatkům třeba odhlásí. Počítáme s tím, že v děčínském aquaparku bude nižší teplota vzduchu a vody. A nikdo neví, co přijde v dalších měsících.“

…ve východních Čechách

Hokej: 3000 korun ročně (HC Litomyšl)

Florbal: 3700 korun ročně (FBK TJ Svitavy)

Basketbal: 3200 korun ročně (Adfors Basket Litomyšl)

Gymnastika: 1400 korun ročně (Spor. kroužek při 1. ZŠ Litomyšl)

Šerm je pro dnešní děti ideální sport, říká olympijský vítěz David Svoboda

…v jižních Čechách

Fotbal: 4000 až 10 000 korun ročně (SK Dynamo České Budějovice)

Hokej: 6500 až 11 500 korun ročně (Motor České Budějovice)

Motorismus: 10 500 korun ročně (Smrz Academy Racing Team)

Atletika: 500 až 1000 korun ročně (SK Čtyři Dvory)

Stolní tenis: 1200 korun ročně (Sokol České Budějovice)

Florbal: 1000 korun ročně (TJ Netolice)

Všechny jihočeské kluby, které Deník oslovil, letos zvyšovali členské příspěvky. Důvod? Dražší nájmy a energie. Jako nejnákladnější ze srovnání vycházejí hokej a plavání, zajímavou volbou pro mladé adepty jsou ale silniční motocykly v akademii bratří Smržových. Sice zaplatí dvakrát za rok pět tisíc korun, ale jak říká šéf akademie: „Ten, kdo maká, dostane hodně zpět v prémiích a příspěvcích na tréninky. Musí ale jezdit a mít výsledky.“

…v západních Čechách

Fotbal: 600 korun ročně (SK Kyselka), 800 korun ročně (SK Staňkov), 1100 korun ročně (FK Planá)

Hokej: 4000 až 13 000 korun ročně (HC Domažlice)

Atletika: 3000 korun ročně (AC Domažlice)

Tenis: 1100 až 3300 (Rokycany)

Stolní tenis: 2000 korun ročně (TTC Karlovarsko)

Volejbal: 4000 až 6000 korun ročně (VK ČEZ Karlovarsko)

Florbal: 2900 až 3800 (FB Hurrican Karlovy Vary)