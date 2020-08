Ženský oddíl prozatím mizí ze sportovní mapy. „Veselí je házenkářská bašta, jde o jeden z top klubů u nás a vždy hrál play-off. Je škoda, že tam ženská házená končí, bude v interlize určitě chybět,“ řekla úderná spojka Tereza Kubáčková (na snímku), která ještě před odhlášením klubu ze soutěže přestoupila do Olomouce, odkud před dvěma lety do Veselí přišla.

Hlavní důvod konce Veselí je nedostatek peněz. „Pro nás všechny je to velké zklamání, dlouho jsme o celé věci jednali, telefonovali našim partnerům, ale odpovědi byly stále stejné: Nevíme, co bude. A město Veselí, byť mělo snahu, nám také nemohlo přislíbit podporu, jakou jsme měli dřív,“ uvedl pro web Českého svazu házené předseda veselského klubu Ivo Sádlo.

Házená ve Veselí

Založení klubu: 1984

Založení družstva žen: 1993

Přezdívka : Veselské panenky

Nejvyšší soutěž od roku 1994

Mistryně republiky: 2006, 2009, 2011

Vítězky Českého poháru: 2009, 2011

Vítězky interligy: 2012

Jeho slova vedení města popřelo. „Na jednání s vedením SHK jsme deklarovali, že i když došlo ke snížení rozpočtu na grantové priority, házenkářek se to nijak nedotklo,“ pravil starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář a dodal: „Klub se potýká s finančními problémy z jiných důvodů.“

Veselský klub měl potíže už roky předtím. „Trápilo nás snížení financí, které jsme dostávaly od kraje, ale snažili jsme se jít dopředu a tým udržet po kupě. Bohužel po zvážení alternativ a oslovení různých partnerů se nám nepodařilo získat potřebné finance, abychom splnili závazky vůči hráčkám,“ vysvětlil veselský trenér Luboš Hudák.

Přesto házenkářský klub zůstává v jihomoravském městě jako sport číslo jedna. „Stále platí, že na podporu činnosti házenkářek každoročně putuje jedna z nejvyšších částek ve Veselí, to určitě zachováme,“ slíbil Kolář.

Veselí svou sportovní činnost nekončí, v klubu se nyní pracuje na výrazné změně. Místo ženského kádru zacílí na mládež. „Dali jsme si etapu pěti let, kdy chceme investovat peníze i podporu do mládeže. Nabereme víc holek a vytvoříme základnu, která by mohla jako základ týmu v budoucnu hrát nejvyšší soutěž,“ přiblížil Hudák.

Konec ženského oddílu překvapil i některé hráčky. „Rozhodla jsem se jít do Olomouce už v lednu a bavila jsem se i s pár holkami, že si také hledají nová angažmá, třeba i v zahraničí, jiné chtěly jít na mateřskou. Neměly jsme ale žádné indicie, že se ve Veselí nebude ženská házená hrát. Možná podcenilo situaci s odchodem hráček,“ líčila Kubáčková.

PAVEL ŠŤASTNÝ

LIBOR KOPL