Za necelý půlrok od odchodu do sportovní penze už našel své uplatnění. Předává zkušenosti druhým. Začal vychovávat své potenciální následovníky. „Vedu dva kluky, kteří patří mezi nejrychlejší na Moravě. Jedním je šestiletý Šimon a druhým devítiletý Viktor. Dělá mi radost sledovat jejich pokroky,“ popsal Kornfeil.

Původně už sedmadvacetiletý motocyklista uvažoval o založení své motoškoly, od tohoto záměru ovšem upustil. „V motoškolách jde hlavně o kvantitu, chci se věnovat kvalitním klukům na sto procent. Mám jen dvě oči a víc toho najednou dělat nejde,“ zmiňuje rodák z Kyjova.

Dlouholetý účastník mistrovství světa také ode dneška předává rady a zkušenosti ve speciální výcvikové hale v Praze s názvem pitland, která slouží jak pro rozvoj závodníků, tak pro veřejnost. „Je to fantastická věc. Jezdí se na elektromotocyklech. Nejsou ani příliš silné, ani příliš slabé. Trať je suprová a pro všechny od malých až po staré do devětadevadesáti let,“ smál se Kornfeil.

V hale funguje jako rádce. „Každá skupinka má svého trenéra. Budu přebíhat mezi nimi a konzultovat, co mají dělat,“ přiblížil Kornfeil. Po předčasném konci kariéry má jihomoravský závodník také víc času na svůj doplňkový sport jetsurf, při kterém soutěžící zápolí na vodě na prknech poháněných motorem. Sportu se kromě Kornfeila věnují i někteří jeho bývalí motocykloví kolegové a také někdejší hokejový reprezentant Petr Průcha. „Mám teď na jetsurf daleko víc času. Hrozně mě baví. Člověk díky tomu spojí zábavu, relax a sport. Kromě závodění se zabývám taky vývojem souvisejícím s jetsurfem,“ poznamenal Kornfeil.

První závod v tomto ročníku ho čeká 20. června v Hradci Králové. Příprava na jetsurfovou sezonu tak momentálně graduje. „V republice jsou tři místa, které se specializují na trénink jetsurfu. Využívám zejména to ve Valticích,“ ozřejmil Kornfeil.

Zpovzdálí také sleduje situaci ohledně restartu motocyklové sezony. Oživení světové show je zatím nejisté. Nejbližší dosud nezrušený závod šampionátu je každopádně Velká cena v Brně na Masarykově okruhu naplánovaná na 9. srpna. V následujících týdnech má padnout definitivní verdikt o jejím osudu. Nejreálněji v tuto chvíli vypadá varianta závodu bez diváků, na prázdné tribuny si budou jezdci na nějaký čas zřejmě zvykat. „Neumím si to vůbec představit. Nechtěl bych kroužit kolem prázdných tribun. To by byl hodně smutný pohled,“ uvedl Kornfeil.