„Okamžitě jsem zamířil na operaci na soukromou kliniku. Doktoři říkali, že jsem měl na 95 procentech přetržené šlachy. Byly úplně durch rozřízlé. Byl jsem hodně skeptický k tomu, jak dlouho se vše bude hojit, ale teď po dvou měsících už jsem v pohodě a můžu normálně rukou hýbat,“ podotkl rodák z Kyjova, jenž ve čtvrtek oslaví osmadvacáté narozeniny.

Šance na superbikový šampionát přesto u bývalého dlouholetého jezdce mistrovství světa silničních motocyklů vzaly za své. „Na testy jsem se přitom hrozně těšil. Oslovili mě a říkal jsem si, proč to nezkusit. Nakonec jsem do Španělska letěl kvůli dvěma kolům. Měl jsem přichystané dvě motorky. U první mi nefungovalo řízení, tak jsem v prvním kole zajel do boxů a počkal si na druhou motorku, se kterou se mi stala ta nehoda. Kapal mi přitom olej na zadní kolo. Stáj mě teda moc nepřesvědčila,“ kroutil hlavou Kornfeil.

V této sezoně si tak může o návratu k závodění nechat jen zdát. „Sezony se už rozjely a nechytl jsem začátek,“ shrnul někdejší velký talent českého motorismu.

Skoro desetiletou kariéru v šampionátu silničních motorek uzavřel loni v lednu kvůli nedostatku financí.

V létě kývl na nabídku zápolit ve vznikajícím mistrovství elektromotorek MotoE, v němž ovšem skončil v klasifikaci poslední. „Je to takový paskvil a všehochuť. Prostě směska, ani kočka, ani pes. Vždycky šlo o to vynalézt co nejrychlejší a nejlehčí motorku. Elektromotorky nejsou ani rychlé, ani lehké. Jde o prazvláštní závodění,“ kritizoval Kornfeil.

Energii proto hodlá investovat do zápolení ve svém oblíbeném jetsurfu a do trénování mladých svěřenců na motorce. „Jetsurfová sezona začíná v květnu, na ni se hodně soustředím,“ podotkl pilot, jenž ve třídě Moto3 pětkrát vystoupal na stupně vítězů.

Dění v nejprestižnějším šampionátu silničních motocyklů dál bedlivě sleduje. „Hrozně mě to baví, nejde se nedívat. V MotoGP fandím tovární Yamaze (jezdí za ní Francouz Fabio Quartararo a španělský pilot Maverick Viňales – pozn. red.),“ doplnil Kornfeil.