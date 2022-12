Na Štědrý den tráví Kostelečtí čas pospolu, aby dětem rychle uteklo čekání na dárky pod stromečkem. „Už jsem ve věku, že mám největší radost, když ji mají ostatní. Nejsem na Vánoce ten důležitý, hlavní jsou děti. Snažili jsme se, aby měly z dárků radost a aby je využily a nedostaly nějaké kraviny,“ říká.

Blížící se přelom starého a nového roku pro něj nemá přehnaný význam, většinou se stejně točí kolem střelecké přípravy. „Konec roku nerozlišuji od jeho zbytku. Trénuji i teď, protože 16. ledna odjíždím na světový pohár do Maroka. Snažím se střílet, když počasí dovolí, čas do svěťáku rychle uteče,“ povídá sedmačtyřicetiletý brokař.

V první polovině prosince absolvoval soustředění na Kypru, kde vystřílel kolem patnácti stovek nábojů. „Měli jsme tam super počasí, takže jsme si dali šest dní plného tréninku a stříleli, co to šlo. Udělali jsme si slušný základ. Na Kypru jsem střílel v kraťasech a krátkém triku, zatímco tady jsem byl tak nabalený, že jsem ani necídil flintu. Foukal studený vítr, takže jen vyběhnu a odstřílím. Jsem rád, že si dám aspoň nějakou ránu,“ povídá.

Do Maroka se vydá pouze se Zinou Hrdličkou, aby získali body do evropského žebříčku, z něhož se kvalifikuje na Evropské hry. „Mě tam posílá klub, Zina jede s podporou města Brna. Nechtěli jsme čekat, protože stále nemáme plán od federace, která zase bojuje s tím, že se třeba až v březnu dozví, kolik dostane peněz a nemůže plánovat od začátku roku. Je to nelogické, nevím, jak to dělají třeba zimní sporty,“ nechápe střelec hájící barvy Dukly Hradec Králové.

NÁVRAT DO MAROKA

V Maroku zatím jen jednou okusil závod Grand Prix. „Bylo to asi tři čtyři roky zpátky na stejném místě, takže víme, do čeho jdeme. Záleží na počasí, zatím tam je teplota osmnáct stupňů. Není tam špatná střelnice, ani žádná špička. Maroko sice není klasická střelecká destinace, ale tenkrát závod dobře zorganizovali a doufám, že to bude zase bez problémů a vrátíme se šťastně zpátky,“ přeje si vítěz mistrovství Evropy či Evropských her.

Kostelecký neprožil povedenou sezonu, sužovaly ho zdravotní potíže. „Byla smolná. V Baku jsem měl něco s očima a ztratil slibně rozjetý závod. Na Evropě jsem onemocněl a táhlo se to se mnou dva měsíce, chtěl jsem i vzdát účast na mistrovství světa. Strašně jsem se těšil, až ta sezona skončí. Teď se cítím fajn a doufám, že zdraví bude v pohodě a budu moct naplno střílet,“ vyhlíží.

Na zářijovém světovém šampionátu v chorvatském Osijeku vybojovali s Jiřím Liptákem a Vladimírem Štěpánem v soutěži družstev stříbro. „Po pěti letech jsme zase získali týmovou medaili, za což jsem hrozně rád. Chtěli jsme ji získat a nebylo to jednoduché se současnými pravidly,“ potvrzuje.

Účastník šesti olympijských her se pokusí vybojovat další místo v disciplíně trap pod pěti kruhy, což bude možné na mistrovství Evropy i světa a Evropských hrách. „Budu se o to naplno snažit, nebojuji jen za sebe, ale i za klub a naši federaci. Uvidíme, zda se mi to povede, bude to nesmírně těžké. Přiznávám, že mě to nechává v klidu, po šesti účastech na hrách se nestresuji tím, zda pojedu na další. Mám toho za sebou dost, ale jedno mi to samozřejmě není, to není můj styl. Celou kariéru jedu naplno a vždy se snažím podat co nejlepší výkon, jinak by mě to ani nebavilo. Beru olympiádu jako výzvu, buď se mi to povede, nebo ne,“ vysvětluje Kostelecký.

Jeho tradiční parťák Jiří Lipták už místenku do Paříže 2024 v trapu vystřílel, stejně jako Jakub Tomeček ve skeetu. „Společně s kuličkáři máme pět kvótaplaců, což je neskutečné a potvrzuje to, že české střílení je v posledních letech hodně na špici. U Jirky ani Kuby mě to nepřekvapuje, jsou super střelci. Vím, jak je těžké místo získat. Musíte mít i štěstí, aby vše vyšlo. Tolik míst je bomba pro celý náš sport, je to uklidňující pro všechny lidi, že se i na olympiádě v Paříží můžeme stoprocentně těšit na nějaké české úspěchy,“ těší Kosteleckého.