„Zápas musím hodnotit kladně. Nedělaly jsme zbytečné technické chyby a dařilo se nám dostávat se do dobrých střeleckých pozic. Obrana nám fungovala a v neposlední řadě jsme se mohly spolehnout na Báru Zichovou, která zavřela bránu,“ hodnotí napínavý duel Krejčíková.

Jasno o vítězi nebylo ještě chvíli před koncem, nakonec rozhodla až poslední minuta.

„Bylo těžké udržet koncentraci celý zápas. Zlín dokázal stáhnout náš tříbrankový náskok a bylo to drama až do konce,“ říká opora Hodonína.

Hostující tým se po sérii nezdarů a několika vysokých porážkách znovu obdivuhodně zvedl, zkoncentroval a na Zlín dobře nachystal.

„Řekla bych, že jsme hrály s větším klidem a na konci nám pomohlo trochu házenkářského štěstí,“ ví dobře.

Hodonínské házenkářky si druhý triumf nad Zlínem i v sezoně náležitě užily. Krejčíková se ale do oslav nezapojila. Jelikož bydlí v Ivančicích, domů se vracela sama.

„Ale věřím, že si každá doma otevřela svou oblíbenou lahvinku a připila na výhru,“ uvedla s úsměvem.

V Hodoníně ale dlouho juchat nemohou. Tým i přes sobotní venkovní výhru stále zůstává v tabulce MOL Ligy poslední.

„V průběhu sezony nás trápila zranění některých hráček, ale věřím, že se na Porubu připravíme stejně dobře jako na Zlín a na domácí palubovce urveme body,“ přeje si.

Výsledky Hodonína v letošním ročníku jenom potvrzují obrovský rozdíl mezi první ligou a mezinárodní soutěží. Zatímco loni Víchová a spol. všechny zápasy vyhrály, po návratu mezi česko-slovenskou elitu jsou zase otloukánkem a sbírají porážky.

„Je to velký skok,“ souhlasí čtyřiadvacetiletá spojka. „První ligu hrají amatérky, kdežto v MOL lize jsou ve většině družstev profesionální hráčky a hrát musíme s maximálním nasazením,“ přidává.

Čtyřiadvacetiletá spojka dobře ví, o čem mluví. Vždyť i letos hraje za dva týmy, pendluje mezi rodnými Ivančicemi a Hodonínem.

„Většinu své hráčské kariéry hraji za dva kluby nebo dvě kategorie. Nejtěžší je cestování, které zabírá nejvíce času, ale jsem ráda za možnost pomoct i svému mateřskému klubu,“ říká.

Šikovná spojka si jako malá vyzkoušela karate. Po roce ale přešla na házenou, ke které ji přivedli rodiče. Nyní už to je sedmnáct let, co začala běhat po palubovce s míčem v ruce.

Jelikož jí to šlo skvěle, přišla v dorostu nabídka z Hodonína, kam pravidelně dojížděla na tréninky i zápasy se spoluhráčkou Barborou Vavrouškovou.

Později se k nim připojila i mladší sestra Lucie, která nyní hraje už pouze jenom za Ivančice. „Určitě je to pomoc, vím že se na ni můžu spolehnout. A za ty roky, co spolu hrajeme, jsme sehrané,“ uvedla.

Báru Krejčíkovou milovaný sport neživí. V týdnu chodí normálně do práce. „Dělám ve firmě, která provádí chemické a mikrobiologické analýzy a zároveň dálkově studuji zdravotního laboranta,“ hlásí.

I díky práci a škole žádné velké sny v házené nemá. O zahraničním angažmá nepřemýšlí, nyní je spokojená v Hodoníně, kterému chce pomoct k udržení MOL Ligy.

Největší úspěchy kariéry zažila v mládeži Ivančic. Titul mistryně republiky slavila

v mladších i starších žačkách a v mladších dorostenkách, ve starších dorostenkách brala s kamarádkami stříbro.

Hodonínu pomohla k triumfu v první lize žen bez ztráty bodu.