Z juniorského mistrovství světa má stříbro a bronz, ve stejné kategorii se stal i mistrem Evropy. Letos se kyjovský biketrialista Ondřej Krúpčik posunul mezi seniory, jenže vzhledem k současné situaci ve společnosti na svůj první závod v tomto roce stále čeká.

Ondřej Krúpčik má stříbro i bronz z juniorského mistrovství světa. | Foto: biketrialinternational

Omezení v souvislosti s pandemií koronaviru postihla i biketrialisty. „První týdny jsem nemohl skoro vůbec trénovat. Trial park v Kyjově byl zavřený, stejně jako posilovny, kde se pravidelně také připravuji. Alespoň jsem se udržoval v kondici běháním a na horském kole. Teď už je to lepší, ale chybí mi závody, na které jsem se po dlouhé zimě strašně těšil. Zatím se všechno ruší. V klubu jsme si nejdřív dělali legraci, že sezona začne až zářijovým mistrovstvím republiky, které má být u nás v Kyjově. Teď to vypadá, že to nebude daleko od pravdy,“ říká s nádechem smutku Ondřej Krúpčik.