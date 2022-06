„Během své juniorské kariéry jsem měl díky reprezentačním akcím možnost poznat kus Evropy. Trénoval jsem kupříkladu také měsíc v Číně. Jsem proto velmi zvědavý, jak se bude tréninková příprava a vůbec vnímání a přístup ke stolnímu tenisu v USA lišit od toho, co jsem měl doposud možnost na vlastní kůži zažít. Bude moje první osobní zkušenost s americkým stolním tenisem,“ přiznává v rozhovoru pro Deník odchovanec a rodák ze Zlína, který v současnosti žije v obci Tupesy na Uherskohradišťsku.

Jaká je vlastně úroveň a zájem o stolní tenis v zámoří?

Troufnu si říci, že stolní tenis zažívá v Severní Americe, a hlavně tedy ve Spojených státech v posledních letech velký boom. Minulý rok se zde poprvé konalo mistrovství světa dospělých, do kalendáře turnajů světového okruhu přibyla řada štědře honorovaných akcí pořádných v USA. Stále více a více hráčů z Evropy a Asie chce americké prostředí a zdejší turnaje vyzkoušet. Zájem o stolní tenis a tím postupně i jeho celková úroveň tedy nepochybně rostou. Po celých Státech, včetně Kalifornie či New Yorku, se stále otevírají další tréninkové akademie. Většina elitních amerických hráčů a hráček však zatím zůstává v zámoří, do evropských soutěží se příliš nehrnou, jedinou výraznou výjimkou je Jha Kanak, americká mužská jednička, jež hraje již několik sezon německou Bundesligu, nejprestižnější evropskou klubovou soutěž.

Jak těžké je se na kemp do Akronu dostat?

Myslím, že v našem případě hrál roli i fakt, že jsme s Tomášem zanechali určitou stopu i na mezinárodní scéně, díky tomu pro nás bylo jednodušší se manažerovi akademie v Akronu prezentovat a přesvědčit jej o našich kvalitách. V době, kdy jsme jej s možností naší účasti oslovovali, byla k dispozici poslední dvě místa. Jsme moc rádi, že se rozhodl z řady dalších uchazečů vybrat zrovna nás. Díky tomu budeme mít celý pobyt včetně letenek, ubytování či stravování kompletně hrazen právě ze strany manažera této akademie. Kempu se vedle nás a členů americké reprezentace budou účastnit také Kanaďané či reprezentanti řady jihoamerických států, přidat by se měli i jeden nebo dva další Evropané a Japonci.

Co všechno bude součástí kempu?

V průběhu prvních tří týdnů v Ohiu jsou na programu od pondělí do pátku dvou až třífázové tréninky po dvou až třech hodinách, jejichž součástí bude vedle herní i speciální kondiční příprava. Tyto tři týdny budou vrcholit takzvanou Ohio League, což je vlastně seriál pravidelných turnajů pro hráče různých úrovní v rámci tohoto státu, kterých se budeme moci coby hosté rovněž účastnit.

Po skončení kempu byste měli odehrát v New Yorku tradiční mezinárodní turnaj. Jaká tam bude konkurence?

To je otázka … Letošní startovní listiny ještě nejsou k dispozici. Turnaje se však každoročně účastní nejlepší Američané a Kanaďané, i s ohledem na poměrně vysoké prize money pro vítěze. Můžou se zde objevit i elitní Evropané, kteří si tréninkem v USA zpestřují letní přípravu.

Budete mít čas i na památky, prohlídku měst?

Určitě ano. Na památky a jiné atrakce se moc těšíme! V plánu máme hlavně důkladnou prohlídku New Yorku po našem přesunu z Ohia. Rádi bychom navštívili kupříkladu také utkání baseballistů Yankees. Nepochybně se porozhlédneme také po Ohiu, s Tomášem jsme oba velkými tenisovými fanoušky, nemůžeme si proto nechat ujít návštěvu slavného tenisového areálu v nedalekém Cincinnati.

Berete účast na kempu jako takový restart vaší kariéry?

S ohledem na skutečnost, že jsem se po absolvování uherskohradišťského gymnázia rozhodl studovat práva v Olomouci, už zkrátka nebylo možné dávat stolnímu tenisu maximum, trénovat někdy i dvakrát denně, což zkrátka vrcholový stolní tenis vyžaduje. Rozhodl jsem se proto po působení v extraligovém Hodoníně pokračovat v kariéře v první lize, tedy druhé nejvyšší české soutěži, která rok od roku nabývá na kvalitě. V současné době jsem hráčem ambiciózního Nového Jičína, kde jsem se před nedávnem dohodl na smlouvě i pro příští sezónu, půjde pro mě již o třetí ročník v novojičínském dresu.

Kromě toho pracujete pro hodonínský klub v pozici marketingového a sportovního manažera. Naplňuje vás funkcionářská činnost?

Je pro mě velkou zkušeností, zpestřením ke studiu a hráčské kariéře. Ve stolně-tenisovém prostředí se pohybuji takřka celý život, mám v něm spoustu přátel a známých. Vím, jak to prostředí funguje, což mi v mé pozici určitě pomáhá. Jednání s potenciálními sponzory, komunikace s médii, účasti na akcích Champions League s naším ženským týmem, možnost učit se, jak profesionální sportovní klub vůbec funguje, to všechno mě ohromně baví a naplňuje. Práce je pak o to příjemnější, když jsou za vámi vidět výsledky, což se myslím v Hodoníně opravdu daří.

Zvýšil se zájem o stolní tenis na Moravě?

Hodonín je hlavně díky své velikosti městem, v němž má stolní tenis nepochybně jednodušší cestu k popularizaci než ve velkých městech typu Prahy či Brna. Myslím, že se nám této skutečnosti daří dlouhodobě využívat. Avšak z obecného hlediska - nemyslím si, že by se vedení České asociace dařilo zájem o stolní tenis na Moravě či v Čechách prohlubovat, což je však komplexní problém, rozbor jeho příčin by vydal na samostatnou publikaci.

Platí, že při pobytu v Americe budete také sledovat hráče a hlavně hráček pro hodonínské týmy?

Je to tak. S vedením klubu tuto možnost už nějakou dobu diskutujeme. Cílit chceme hlavně na mladé hráčky a hráče, pro než by působení v evropských soutěžích mohlo být zajímavou zkušeností. Některé jednotlivce, kteří se dlouhodobě připravují právě v akademii v Akronu, známe již z turnajů juniorského světového okruhu v Evropě. Vidět tyto hráče a hráčky trénovat takřka měsíc naživo by mi pak mělo pomoci rozpoznat, jestli by jejich angažování do Hodonína mělo očekávaný efekt.