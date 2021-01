Bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana v roce 1998 Hnilička se po kontroverzní oslavě už vzdal mandátu poslance. „Neberu, že se omlouvá. V této době každý normálně uvažující člověk musí přemýšlet, než podnikne takovou akci," zdůraznil osmdesátiletý Meixner.

Sobotní oslavy se účastnily kromě Hniličky desítky lidí. „Když to vezmu z morálního hlediska, pak je to obrovský průšvih, výsměch všem lidem, kteří se snaží dodržovat nařízené věci. Z toho pohledu mi to přijde hrozné a šílené. Člověku na takovém postu musí být jasné, že je kontrolovaný novináři, paparazzi čekají na průšvih, je to hodně nezodpovědné," uvedla bývalá atletka Šárka Kašpárková.

Na druhou stranu osobnosti zmiňují, že Hnilička je v čele Národní sportovní agentury schopný. „Když to vezmu z pohledu sportovního prostředí, konečně to po dlouhé době vypadá, že se může nějakým způsobem stabilizovat, dotace do sportu dostávají systém. Udělal obrovský kus práce. A mám obavu, že pokud přijde po Milanovi nová osoba, bude strašně dlouho trvat, než do systému pronikne," poznamenala bronzová medailistka z olympijských her 1996 v Atlantě a mistryně světa z roku 1997 v Aténách v trojskoku.

Národní sportovní agentura pomáhala také při organizaci eurocupové bubliny v Brně, ve které minulý týden odehrály mezinárodní utkání basketbalistky KP Brno. „Konečné rozhodnutí nechám na něm. Za celou dobu vzniku Národní sportovní agentury se mi jak s panem předsedou, tak se všemi jeho lidmi velice dobře spolupracuje. Bez vzniku agentury by tady fůra sportů už nebyla a nebyly by možné pořádat akce mezinárodního formátu. Jsme vděční, že v jejich součinnosti můžeme tady v té hrozné době fungovat,“ pravil generální manažer KP Brno Richard Foltýn.

Podle Kašpárkové na změnu v čele Národní sportovní agentury není ideální čas. „Hlavně v této covidové době je to velmi těžké, sportovní prostředí trpí od dětí až po dospělé sportovce. Z toho hlediska by výměna nebyla rozumná, všechno by se oddálilo. Kdyby nebyla covidová doba, asi bych mluvila jinak, ale v této situaci by to udělalo větší chaos, než teď je,“ dodala Kašpárková.