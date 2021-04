Evropský kvalifikační turnaj v Guimaraesi byl poslední šancí, jak se protlačit na letní olympiádu v Tokiu. Cesta do Japonska byla složitá, v soutěži žen byly volné pouze čtyři letenky.

Z českých stolních tenistek zasáhla do bojů dříve břeclavská Karin Adámková, která odehrála celkem pět utkání, z nichž dokázala vyhrát dvě. Ve skupině Adámková porazila Bělorusku Bogdanovovou a Estonku Avameriovou, nestačila pouze na suverénní Francouzku Pavadeovou, která prošla turnajem bez jediné porážky. Ve druhé fázi prohrála Adámková s De Nutteovou z Lucemburska a definitivní stopku jí vystavila ve třetí fázi Dánka Skovová. „Karin dostala pořádnou školu podání a příjmu. Soupeřka nebyla ničím speciálně nebezpečná, ovšem minimálně kazila a neustále se držela ve vysokém tempu. Karin vůbec nepustila do hry a naše hráčka pak nebyla schopna dostat se k účinnému zakončení. Je to velká škoda, protože přesně na tento typ hry jsem ji připravoval a myslím, že ten zápas Karin mohla vyhrát,“ uvedl pro oficiální web ČAST reprezentační trenér Petr Nedoma, jenž donedávna vedl i břeclavský tým.

Postup si nevybojovala ani druhá česká zástupkyně Hana Matelová, která v minulosti působila i v Hodoníně a momentálně je oporou francouzského Etivalu. Přestože byla nejvýše nasazenou hráčkou celého turnaje, tak porazila pouze Švýcarku Moretovou a naopak nestačila na Francouzku Pavadeovou a poté překvapivě ani na Altinkayovou z Turecka. „Soupeřka byla aktivnější, hrála opravdu dobře. Nějakou dobu jsme spolu nehrály, takže jsem se podívala na pár jejích zápasů. Nepomohlo to. Jsem velmi zklamaná, byla jsem na kvalifikaci nasazená jednička, takže každá prohra mrzí o to více," poznamenala Matelová. Ta má však ještě šanci dostat se na olympiádu dodatečně na základě světového žebříčku, na němž jí aktuálně patří 51. příčka.

V Portugalsku startovala také nejlepší hráčka základní části české extraligy - Ukrajinka Solomija Bratejková, hájící bravy SKST Stavoimpex Hodonín. Ta začala výborně, když vyhrála suverénně svoji skupinu a poté zdolala ve druhé fázi i Italku Piccolinovou, jenže následné prohry s Pavadeovou a De Nutteovou ani ji do Tokia nepustily.

Na olympiádě by tedy měla mít ženská extraliga dvojí zastoupení. Součástí polského týmu je hodonínská Natalia Partyková a v Tokiu by se měla objevit také břeclavská Dana Čechová. Ta však ne v roli hráčky, ale trenérky Nizozemky Britt Eerlandové.