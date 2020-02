Hned dva vrcholy zažije v tomto týdnu oddíl stolního tenisu SKST Hodonín. Ve čtvrtek družstvo hodonínských žen nastoupí k odvetě čtvrtfinále Ligy mistryň v polském Tarnobrzegu, od středy do neděle pak proběhne ve sportovní hale v Lipové ulici turnaj světového juniorského okruhu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Kopl

V Tarnobrzegu čeká hodonínské stolní tenistky těžký úkol, i když domácí duel proti obhájci prvenství zvládly se ctí a prohrály jen těsně 2:3. „Soupeř doma nejspíš nastoupí v kompletním složení, a to je opravdu veliká síla. Bude to hodně těžké, ale samozřejmě neskládáme zbraně předem,“ poznamenal Jaroslav Mikeska, jenž se pokusí favorita zaskočit například tím, že k utkání nominoval Australanku korejského původu Min Hyung Jee, která v Hodoníně nenastoupila. Vedle ní by měly hrát také Ukrajinka Solomiya Brateyková a Polka Natalia Partyková. Ta startovala o víkendu na evropském turnaji Top16, kde prohrála v osmifinále s pozdější vítězkou Němkou Soljaovou.