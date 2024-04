Velkou čest dělá svému trenérovi Lubomíru Jurmanovi a celému oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Lukáš Grochál. Borec ze Slovácka si v letošní sezóně připsal již třetí titul národního šampiona po té, co na mezinárodním mistrovství ČR U20 v zápase řecko-římském vybojoval zlatou medaili ve váze do 60 kg.

Mistr ČR Lukáš Grochál na stupních vítězů. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Mezinárodní mistrovství ČR, které se každoročně koná pod patronátem Svazu zápasu v rámci turnaje Grand Prix Chomutov, mělo i letos evropské parametry. Tohoto dvojdenního turnaje se zúčastnilo celkem 226 zápasníků ze 46 oddílů či reprezentací a čtrnácti evropských států.

O titul mezinárodního mistra ČR usilovalo v Grochálové váze do 60 kg šestnáct borců. Kromě tří Čechů také čtyři Němci, čtyři Poláci, dva Norové a jeden Maďar, Dán a Moldavec.

„Zápasníci byli rozděleni do dvou skupin po osmi, přičemž dvě porážky znamenaly vyřazení. Podle tohoto klíče svedl hodonínský borec již ve skupině čtyři úspěšné souboje, ve kterých nejdříve porazil na body dva Němce Niklase Nimtze a Marcela Grünwalda, a dále si připsal lopatkové vítězství s Maďarem Edmondem Borokosem a s Polákem Mateuszem Alotem,“ informuje organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

Ve finále se Grochál utkal s vítězem druhé skupiny, Norem Leokimem Bekym. „Začátek utkání patřil norskému zápasníkovi, který předvedl ukázkový podběh s následným strhnutím na žíněnku, za což inkasoval dva body. Grochál po špatném úvodu nepanikařil a trpělivě čekal na svou příležitost, která přišla na začátku třetí minuty, kdy po vypasování soupeře provedl svůj korunní chvat záhlavák a zvítězil na lopatky,“ popisuje Baják.

Velmi dobře si na žíněnkách vedli i hodonínští zápasníci z mladších věkových kategorií, kteří na Velké ceně města Borohrádek v zápase řecko-římském získali šest medailí.

Borohrádské žíněnky, na kterých se představilo celkem 226 borců z dvaceti oddílů, přinesly štěstí Michaelu Mňukovi.

Tento urostlý Hodoňák na nich totiž vybojoval v kategorii U11 ve váze do 70 kg svou první zlatou medaili.

„Je důležité poznamenat, že Mňuk zvítězil naprosto zaslouženě, neboť ve finále dokázal na lopatky porazit o šest kilo těžšího soupeře, Nazara Bayzghalova z Teplic,“ pronesl Baják.

Ve stejné věkové kategorii také zvítězili Dominik Lišťák a Antonín Brodacký. „K oběma borcům nutno podotknout, že v letošním roce ještě nenašli přemožitele. Lišťák naprosto s přehledem porazil ve váze do 43 kg všechny čtyři soupeře, přičemž neztratil jediný bod. Vzdorovat Lišťákovi nedokázal ani finálový soupeř, Lukáš Mišta z Havlíčkova Brodu, kterého hodonínský šikula rozdrtil osm nula na technickou převahu,“ říká Baják.

Se svými soupeři neměl slitování ani Tonda Brodacký, který ovládl váhu do 47 kg. Hodonínský sokol se po dvou lopatkových vítězstvích probojoval do finále, ve kterém se mu postavil Dominik Novotný z Olomouce. Oba sokolové ve finále předvedli krásné zápasnické umění, v němž byl lepším mistrem Brodacký, který zvítězil vysoko na body.

Výbornou formu předvedl na východě Čech Jan Pecka, který ve váze do 31 kg U11 vyzápasil stříbrnou medaili. Pecka zaznamenal tři vítězství a jednu prohru, kterou mu ve finále uštědřil šikovný Ukrajinec Roman Moshynskii, který našel dočasné útočiště v Baníku Ostrava.

Po delší době se dokázal na medailové pozice prosadit mladší žák Patrik Bartošík, který ve váze do 52 kg vybojoval stříbrnou medaili.

„Bartošík si v prvním kole mistrovsky poradil s Oleksiiem Pantazovem z Teplic, kterého porazil na technickou převahu. Když Bartošík ve druhém kole položil na lopatky Borise Pyszka z Jablunkova, bylo jasné, že ho čeká souboj o první místo. Finálový soupeř Damián Večeřa z Tiché však pro tentokrát již byl nad síly hodonínského šikuly, který prohrál na body,“ líčí Baják.

Parádní vystoupení hodonínských zápasníků pak korunoval bronzovou medailí Kryštof Režňák, který ve váze do 39 kg v rozhodujícím souboji porazil na lopatky Lumíra Blahotu z Teplic.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou s hodonínskými zápasníky přijít zatrénovat v pondělí, středu a v pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně,“ dodal Baják.