Nedokázaly potvrdit výhru z derby proti Zlínu, v domácím prostředí ztratily další body. Hodonínské házenkářky v 19. kole MOL Ligy prohrály s Pískem 32:39 a se čtyřmi body zůstaly na posledním místě. Jihočešky si naopak připsaly čtvrté vítězství v řadě a jsou velice blízko postupu do play-off.

Hodonínské házenkářky (černé dresy) v 19. kole MOL Ligy doma prohrály s Pískem 32:29. | Foto: Jaroslav Kolísek

Sokol střelecky táhne Iveta Korešová. Bývalá reprezentační kanonýrka na Slovácku skórovala jedenáctkrát a jako první hráčka v letošním ročníku mezinárodní soutěže překonala hranici 200 vstřelených branek.

„Předvedli jsme, že nemáme zdaleka takové problémy v útoku jako v obraně. Až na několik výjimek se nám podařilo Korešovou ubránit, ale 39 inkasovaných gólů je hodně. Na to doma prostě nemůžete vyhrát,“ ví dobře trenér Hodonína Jiří Havlát.

Jeho tým vstoupil do utkání dobře a až do devatenácté minuty vedl nebo byl soupeři na dostřel. Pak ale Písek nasázel čtyři branky a snaživému soupeři dovolil pouze jednou skórovat, čímž se dostal do rozhodujícího trháku. Náskok uhájil až do konce prvního poločasu.

„Bohužel jsme se dostali v 16. minutě do čtyř po neúplně chytrých vyloučení, což byla chyba. Náskok dal Písku do druhé půle jistotu, my jsme se naopak už nedokázali dostat zpět do hry,“ mrzí Havláta.

Jihočešky vedení i zápas v klidu kontrolovaly, Hodonín na zvrat neměl.

„Na začátku nám soupeř dělal obrovské problémy, dokázal se prosadit snad z každého útoku. Ve druhém poločase jsme v obraně trošku přitvrdily, čímž jsme domácí dostaly pod tlak. Daly jsme z rychlých útoků několik snadných gólů, které nám dost pomohly,“ uvedla trenérka Písku Kateřina Hromádková.

Házenkářky Sokola se na rozdíl od Zlína nenechaly zaskočit, Hodonín porazily i v desátém vzájemném duelu. „Na každého soupeře se připravujeme stejně bez ohledu na to, kde se v tabulce právě nachází, my se soustředíme především na náš výkon,“ dodala Hromádková.

Zatímco Písek se blíží účasti v semifinále play-off, Jihomoravanky vyhlížejí zápas roku proti Porubě. Klíčový duel o udržení v MOL Lize se ve sportovní hale TEZA odehraje v polovině března.

Oba týmy mají na kontě shodně čtyři body, díky lepšímu skóre je na předposlední jedenácté pozici tým z Ostravy, který v sobotu večer podlehl pražské Slavii 24:27.

Ještě předtím ale čeká Víchovou a spol. duel v Dunajské Stredě.