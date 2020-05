Hned první automobilový podnik 28. září 1930 byl mezinárodní senzací. Jména nejlepších evropských a světových závodníků přilákala i přes nepříznivé počasí ke trati na sto tisíc diváků. „Rudolf Caracciola v Mercedesu. Tazio Nuvolari a Baconin Borzacchini v Alfa Romeo, to byl jezdecký vrchol. Navíc s nimi a mnohými dalšími změřil síly strojů a jezdecké umění Hans Joachim von Morgen či prinz zu Leiningen v Bugatti. Von Morgen se zapsal zlatým písmem do právě vznikající historie okruhu,“ říká motoristický publicista a znalec historie motorismu Milan Olšanský.

Právě von Morgen se svojí lehkonohou Bugatti 35 s dvoulitrovým motorem v prvním ročníku doslova uštval Caracciolův sedmilitrový Mercedes a nakonec i Alfu Romeo věčného smolaře Tazia Nuvolariho a dojel si pro triumf. Sedmnáct kol na novém okruhu zvládl za bezmála pět hodin.

K výhře měl přitom nakročeno Nuvolari, jenž se dostal do vedení v posledním kole, ale kvůli požáru svého Alfa Romea musel přepustit první místo von Morgenovi. „Nuvolarimu se přezdívalo létající Mantovan, ale v Brně jsme ho znali pod přezdívkou Nudleválí. Nikdy zde nevyhrál, ale Brno mu učarovalo, stejně jako milenka, kterou tu měl,“ podotkl Olšanský.

Druhý závod v roce 1931 přilákal do Brna ještě víc mezinárodních jezdeckých hvězd. K velkým jménům z předcházejícího roku přibyla další: Varzi, Stuck, Maserati, Fagioli, Lehoux a Louis Chiron. „Chirona si nikdo moc nevšímal, ale byl to právě on, kdo se stal mezinárodním zosobněním Masarykova okruhu a doslovným etalonem motorismu v Československu. Ne nadarmo nám po něm v českém jazyce zdomácnělo rčení: ,Jezdí jako Širón“. V Brně vyhrál hned třikrát a to po sobě: 1931, 1932 a 1933,“ vzpomenul legendu raných let brněnské dráhy Olšanský.

První dvě léta panoval Chiron na Masarykově okruhu se svou Bugatti a čistý hattrick završil na Alfa Romeu. „Chirona Brňané milovali, měl rád trať a taktéž nepohrdl dobrým červeným vínem. Ostatně při tréninku neváhal v Kohoutovicích zastavit a vychutnat si dvojku tohoto libého moku,“ dokresluje bohatýrskou náladu předválečných závodů Olšanský.

Při podniku v roce 1932 se na brněnské dráze sešlo na 200 000 diváků, kteří obdivovali nejen Nuvolariho, ale také první ženu na brněnském okruhu, Francouzku Annete Itierovou.

Závod v roce 1933 proslavily dva americké vozy Miller se zkušenostmi ze závodů 500 mil Indianopolis. „Největším ,smykařem´ dne byl Luigi Fagioli, který dvakrát pobavil diváky ukázkovými hodinami, ve druhém případě kombinovanými s vymetením nejprve pravého a následně i levého příkopu,“ líčil Olšanský.

Mladý Alžířan Guy Moll zase při kuriózním karambolu skončil ve stánku řezníka. „Ukázkově rozmetal uzenky a párky po celém okolí. Živnostník byl jen rád, že na blízku nebyli žádní psi,“ doplnil Olšanský.