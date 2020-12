Také vrcholný podnik evropských stolnětenisových klubů narušil Covid-19. Místo klasického formátu a vzájemných zápasů systémem doma-venku se hraje jediný turnaj v tzv. "bublině", která probíhá od 3. do 8. prosince v rakouském Linci. Z původně šestnácti přihlášených týmů nakonec do dějiště přicestovalo pouze jedenáct, takže až přímo na místě se musela celá soutěž přelosovat.

Los rozdělil družstva do tří skupin, z nichž postupují vítězové automaticky do semifinále a týmy z druhých míst si to pak v miniturnaji rozdají o poslední místo v elitní čtyřce. Hodonín je v jedinné tříčlenné skupině společně s francouzským celkem Saint Quentin a Rakouským Villachem. "S losem jsme celkem spokojeni, Saint Quentin je papírově nejhratelnější soupeř z první nasazené trojice, takže si myslím, že je šance poprat se i o první místo ve skupině. Samozřejmě záleží na tom, jak na tom budeme herně po tak dlouhé pauze," uvedl hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Soupeři jsou podle něj hratelní, naopak se mu ale nezamlouvá, že je jeho celek právě v tříčlenné skupině. "Skupina začíná zápasem právě mezi Saint Quentinem a Villachem a my máme ještě volno. V případě čtyřčlenné skupiny bychom hráli už ve čtvrtek a mohli bychom si osahat místní prostředí v ostrém zápase s trošku slabším týmem. Takto v pátek nastupujeme hned proti Saint Quentinu, což bude pro nás velmi důležité utkání," poznamenal Mikeska.

V hodonínském dresu by se měla poprvé představit Japonka Sakura Moriová, která byla ještě předloni na 17. příčce světového žebříku. „Je to pohodový člověk, nemá žádné neobvyklé nároky například na stravu, jak to u Japonek bývá. Uvidíme, jak se jí po přesunu do Evropy bude dařit za stolem. Na tréninku bylo vidět, že je v dobré formě,“ řekl k nové posile hodonínský kouč.

Stolní tenistky SKST Stavoimpex Hodonín hrají ve skupině v pátek od 12.30 se Saint Quentinem, v sobotu pak už od 10 hodin s Villachem.