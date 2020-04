Původně měl být závod dvoudenní v klasickém jarním termínu 23.-24. května. Omezení kvůli pandemii koronaviru však jeho pořádání neumožnila. „Podle posledních informací cyklistického svazu by se mohlo začít závodit od července. Odložených závodů je hodně a kalendář bude nabitý, takže jsme rádi, že se nám podařilo najít termín alespoň pro jednodenní silniční závod bez kritéria, které se letos nepojede. Trasa bude mírně pozměněná, v hlavním závodě by měli muži jet patnáct okruhů v délce 9,5 kilometrů,“ prozradil Vladimír Hušek, sportovní ředitel pořádajícího klubu CK Dacom Pharma Kyjov.

Přesunutí závodu přineslo řadu problémů, včetně těch ekonomických, které pořadatelé stále ještě řeší. „Raději o tom nechci přemýšlet. Tento týden máme jednání s městem Kyjov, optimisticky očekávám i nějakou dotaci od Jihomoravského kraje, protože hejtman předběžně přislíbil, že nad závodem převezme záštitu. Pomoct by nám měl i Český svaz cyklistiky. Uvidíme, co naši sponzoři, ale doba je teď pro každého složitá,“ poznamenal Hušek.

Kyjovský klub dokonce zvažoval i možnost pořádání letošního mistrovství republiky, jehož se úspěšně zhostil už v letech 2010 a 2018. „Šampionát by se měl v mírně okleštěné podobě jet v srpnu. Uvažovali jsme nad tím, ale nakonec jsme se rozhodli jinak, protože je tu stále řada otazníků. Domácí mistrovství by se mělo asi nakonec jet u Mladé Boleslavi. My se chceme po uvolnění opatření vlády zaměřit na naši mládež, která v posledních týdnech byla nejen bez závodů, ale i bez společných tréninků, což je velice nepříjemné,“ dodal Vladimír Hušek.