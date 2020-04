Kunovická kanonýrka, která se 117 brankami ovládla soutěž střelkyň první ligy, ale zatím nabídky s díky odmítá a zůstává věrná kamarádkám a klubu od Bělinky. Prioritou pro juniorskou reprezentantku dál zůstává studium. Studentka Střední zdravotnické školy v Uherském Hradišti letos maturuje a v budoucnu chce dělat záchranáře. „Mám ráda adrenalin a kontakt s lidmi, tenhle obor mi to může poskytnout,“ věří rodačka z Veselí nad Moravou.

Tento obor vás lákal od dětství?

Ne, jako malá jsem chtěla být popelář, ale postupem času se to změnilo. Doma jsem se vždycky hrnula k ošetřování, když se někomu něco stalo. Ale mé starší sestřenky studovaly zdravotní školy, což mě nalákalo. Podala jsem si přihlášku na Střední zdravotnickou školu do Uherského Hradiště. Obor zdravotnický je pro mě dost zajímavý, proto se hlásím i na záchranářské vysoké školy.

Nebojíte se, že vás nepovolají na výpomoc do nemocnice?

Nebojím se. Když bude potřeba, ráda půjdu pomoct. Ve škole se o tom hodně mluvilo, ale zatím jsme doma. Tak uvidíme, co se bude dít.

Nemáte obavy, jak to může v budoucnu s nemocemi vypadat? Že pandemií, různých nákaz a epidemií bude mnohem víc?

Myslím si, že když bude každý dodržovat hygienické doporučení, tak by mohlo být nemocí a epidemii méně. Ale kdo ví, co bude za pět let.

Jak vůbec vnímáte koronavirus a současnou krizi?

Přijdu si jako v nějakém sci-fi filmu. (úsměv) Roušky na obličejích, stovky nakažených … Stýkám se s rodinou a přítelem, většinu času jsme doma a plníme školní povinnosti, kterých není zrovna málo. Učitelé nás bombardují, takže sranda (smích). Občas se jdeme vyvětrat do přírody. Jinak jako každý mlaý člověk jedem Netflix a prožíváme filmové maratony. Opatření jsou podle mě vhodné situaci. Snažím se je všechny dodržovat.

Udržujete se nějak v kondici, nebo na sport nemáte myšlenky?

Sport jako házená mi chybí. Stejně jako holky a atmosféra, jakou jsme v týmu měly. V kondici se udržuji momentálně spíš v té studijní než sportovní, ale chodíme na výšlapy, projít se do přírody. Občas si doma s bráchou zacvičíme.

Mrzí vás hodně, že se letošní házenkářská sezona nedohraje?

Předčasné ukončení sezony mě osobně mrzí. Naše výsledky se mohly ještě zlepšit, ale šesté místo je taky hezké. Situace mě mrzí i kvůli nároďáku. Měly jsme mít ještě nějaké reprezentační srazy a odehrát pár zápasů. Ty se ale teď už asi neuskuteční.

Jak na sezonu budete vůbec vzpomínat?

Dobře. Myslím, že jsme předvedly mnohem lepší výkony než v té předešlé. Kdyby to všechno předčasně neskončilo, myslím, že bychom dokázaly víc.

Těší vás triumf mezi prvoligovými střelkyněmi?

Těší mě to a ne málo, ale já na branky nehledím, je to jen číslo.

Nemáte ambice si konečně vyzkoušet MOL Ligu? Lákají vás kluby z nejvyšší soutěže?

Nabídky jsou a není jich málo. Jen jsem teď v maturitním ročníku a čekám, kam se dostanu na vysokou školu a podle toho se budu rozhodovat.