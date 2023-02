„Výhru jsme potřebovali, abychom se před kvalifikačními bitvami zvedli, což se nám podařilo,“ radoval se český kouč Martin Brůna.

Jeho tým šel do přípravného utkání po dvou prohrách, takže potřeboval psychickou vzpruhu. „V tréninku jsme se zaměřili na to, aby kluci měli správně nastavenou hlavu, začali si věřit, protože víme, že jsou to kvalitní hráči,“ říká Brůna.

Po opatrném úvodu převzali Češi otěže zápasu a v poslední pětiminutovce první půle dvakrát udeřili. Čekání na gól utnul po spolupráci s kapitánem Jaroslavem Zápotockým mělnický Šiler. Minutu poté sklepl Švejkovský balon pro Kuču a ten propálil Horvátha – 2:0.

„Dlouho to byla vyčkávaná. Nakonec jsme ale byli produktivnější. I když jsme bránili od poloviny, těžili jsme z chyb soupeř,“ uvedl Brůna.

Aukce dresů hokejistů vynesla více než 137 tisíc korun. Peníze míří do nemocnice

Domácí mladíci si po změně stran vypracovali další šance, hrozil ale i soupeř. Oba týmy pečlivě bránily, ale ve 37. minutě Slováci chybovali a z nařízené penalty zvýšil Šiler na 3:0. „Na pokutový kop jsem si věřil. Pak už to bylo klidnější a nemuseli jsme se strachovat,“ uvedl přesný střelec.

V poslední minutě pečetil výhru lvíčat Švejkovský. „Zápas jsem si užil. Je to moje první výhra za reprezentaci, moc jsme ji potřebovali do dalších zápasů,“ uvědomuje s Šiler.

„Bylo to ale těžké utkání. I když jsme hráli dobře, poměrně dlouho jsme čekali, než dáme první gól. Slováci tolik šancí neměli,“ přidává hráč Mělníku.

Hosté byli nejblíže branky při závěrečné power-play, ale nejaktivnější slovenský hráč Berky orazítkoval pouze tyč.

Odveta se hraje ve sportovní hale TEZA ve středu od jedenácti hodin.

Kvalifikační turnaj o postup na mistrovství Evropy hostí v březnu Itálie. Kromě domácí reprezentace se česká lvíčata na Apeninském poloostrově utkají ještě s Anglií a Tureckem. Na závěrečný šampionát se kvalifikuje pouze vítěz.

„V Hodoníně jsme měli čtyři tréninkové jednotky, kde jsme se zaměřili hlavně na taktickou stránku hry a standardní situace tak, abychom byli konkurenceschopní. Toto je naše pátá akce. Kvalifikační cyklus ale není standardně dvouletý, nýbrž zkrácený, takže času máme méně,“ upozorňuje Brůna.

Na jihu Moravy až na dva zraněné hráče k dispozici všechny klíčové mladíky. „Z pětadvacetičlenného kádru budeme následně vybírat ty nejlepší, ale tito hráči, co jsou v Hodoníně, tvoří pevné jádro,“ upozornil Brůna.

Přípravný futsal -

ČESKO U19 – SLOVENSKO U19 4:0 (2:0), hráno v Hodoníně

Branky: 15. Šiler (Jar. Zápotocký), 16. Kuča (Švejkovský), 37. Šiler (pen.), 40. Švejkovský (Kuča). Rozhodčí: Čep, Gasnárek. Diváci: 50.

Česko U19: Buchar (Špánik) - Šiler, Kuta, Jar. Zápotocký, Jiří Zápotocký - Mraček, Palatka, Tilinger, Švejkovský, Tomek, Kuča, Zlatníček, Jakeš. Trenér Martin Brůna.

Slovensko U19: Horváth (Šimo) - Berky, Komárek, Hazda, Strapek - Dolník, Poljak, Víglaš, M. Mikita, Halász, Bielik, J. Mikita, Nemček. Trenér Richard Bačo.