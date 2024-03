Tolik lidí na stolní tenis v Hodoníně ještě nepřišlo. Zaplněná sportovní hala TEZA viděla ve středu večer velké utkání, ani fantastičtí diváci ale domácí stolní tenistky k výhře nedotlačili. České šampionky podlehly v úvodním semifinálovém duelu Ligy mistryň francouzskému Etivalu ASRTT 1:3 a před páteční odvetou mají k postupu dál.

Stolní tenistky Hodonína v semifinále Ligy mistryň | Video: Libor Kopl

Rozhodnuto ale ještě zdaleka není.

„Hodnotím to stejně jako po úvodním čtvrtfinále proti Métám. Pro nás je to určitě hodně krutý výsledek, protože jsme s Etivalem odehráli velmi vyrovnanou partii. První dva zápasy se rozhodovaly až ve zkrácené pátém setu, bylo to hodně otevřené. Věřím, že se ještě můžeme poprat o postup,“ prohlásil kouč Hodonína Jaroslav Mikeska.

Slovácký celek nic nebalí. I kvůli lidem by rád ještě jednou zaplnil sportovní halu TEZA, kam se přesunul z menší sousední herny stolního tenisu.

Pro Hodonín šlo před Velikonocemi o velký sportovní svátek, nevšední duel.

Tribuny byly zaplněné, lidé se nejen díky bohaté tombole náramně bavili.

Duel si nenechaly ujít ani bývalé hodonínské hráčky Alena Vachovcová, Kateřina Pěnkavová, Iveta Vacenovská či Hana Matelová.

Čerstvá mistryně republiky je dokonce na soupisce Etivalu, do semifinálové série ale zasáhnout nesmí, neboť v letošním ročníku Ligy mistryň neodehrála povinná dvě utkání, a tak si užívala návštěvu Hodonína.

Také Matelová pogratulovala Vladimíru Brhelovi. Legendární trenér slavil devadesáté narozeniny, stejně jako klubový manažer Milan Kurka, jenž má šedesát let, obdržel dort. Oběma pak ve stoje aplaudovala celá hala.

„Bylo to nádherné. Přišla spousta lidí, atmosféra byla skvělá. Pro všechny to byl neuvěřitelný zážitek. Divákům musím poděkovat za to, že si našli do haly cestu,“ prohlásil Mikeska.

Podívejte se: Stolní tenistky prohrály v prvním semifinále Ligy mistryň 1:3

Změna prostředí nedělala domácím stolním tenistkám žádné problémy.

„Naopak, já mám tuto atmosféru a hodonínské fanoušky moc ráda. V podobně velké hale jsme hráli už v Métách, já v tom nevidím rozdíl,“ tvrdí domácí opora Karin Grofová.

A svá slova potvrdila i za stolem. Jako jediná před vlastním publikem uspěla, když Rumunku Camelii Iacobovou přehrála jasně 3:0 a alespoň na chvíli dodala domácím naději na výhru.

„Hrála jsme opravdu dobře. Moc jsem nekazila lehké míčky, dělala jsme body ze svého servisu, což mi taky pomohlo. Celkově to byl super zápas,“ pochvalovala si Grofová.

Její spoluhráčky ovšem na výhru nedosáhly. Úvodní dvě dvouhry ve zkrácených pátých setech opanovaly hostující stolní tenistky.

Japonská posila českého mistra Sakura Moriová měla obrovské problémy s cestou do Evropy, což se také možná podepsalo na jejím výkonu v úvodní dvouhře. „Mohlo to mít vliv,“ souhlasí Mikeska.

Zdroj: Libor Kopl

„Cestou z Ósaky se zasekla v Dóha, protože měli nouzové přivstání v kazašském Almaty. Do Hodonína přijela až ráno před utkáním,“ informuje o peripetiích asijské svěřenkyně kouč.

I když Moriová proti Migotové vyhrála první set, ale pak vyrobila veliké množství chyb a Francouzka vývoj zápasu otočila. Moriové se podařilo srovnat, jenže v pátém dějství uspěla soupeřka.

Dlouholetá opora Hodonína Polka Natália Partyková hrála výborně, proti portugalské reprezentantce Shao Jieni prohrála úvodní dvě dějství, ovšem pak našla správný rytmus a srovnala na 2:2.

Pátý set jí ale vůbec nevyšel, prohrála ho 0:6.

„Hrála jsem s ní sice poprvé, ale dívala jsem se na video, takže jsem věděla, co mě čeká. Bohužel jsem v prvních setech měla problémy a vůbec se nemohla dostat ke svojí hře. Pak už to vypadalo trošku lépe, bohužel to nestačilo,“ posteskla si Partyková.

OBRAZEM: Hroznová Lhota ovládla derby ve Veselí. Vítězství vystřelil Březina

O srovnání průběžného stavu utkání se pokusila Moriová, ovšem proti ní se postavila aktuálně 67. hráčka světového žebříčku Shao Jieni.

A rodilá Číňanka hrála ve veliké pohodě. Fanoušci sledovali typickou asijskou hru s neskutečně rychlými výměnami. Shao Jieni potvrdila roli mírné favoritky a zařídila třetí bod hostujícího týmu.

Hodonínské stolní tenistky si ani po náročné šichtě příliš neodpočinou. Už ve čtvrtek v devět ráno odjíždějí do Vídně, odkud se po poledni vydají směr Francie.

Přistanou na letišti Basilej Mulhouse Freiburg blízko švýcarských a německých hranic. Odtud se autem přesunou do Etivalu, kde se navečeří, vyspí.

V pátek dopoledne je na programu trénink, odveta začíná v devatenáct hodin.

„Musíme si trošku odpočinout, vyčistit si hlavu. Zkusíme podat alespoň stejný výkon jako doma. Věřím, že Sakura si po náročném letu z Japonska odpočine a klidně udělá dva body,“ dodává Mikeska.