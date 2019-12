Brno – Toužil po sezoně, kdy definitivně pronikne mezi smetánku nejnižší třídy mistrovství světa silničních motocyklů. Místo toho Jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku v Moto3 dojížděl daleko za nejlepšími a prožil jeden z nejhorších ročníků kariéry.

Jakub Kornfeil. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Jezdec stáje RedoxPrüstel GP nasbíral pouhých 78 bodů a skončil v celkové klasifikaci čtrnáctý. „Stydím se za to, co jsme předváděli v posledních závodech. V týmu nefungovalo spoustu věcí, jak mělo. Hodně se šetřilo. Majitel se o nás pořádně nezajímal a chybělo hodně lidí. Připadalo mi to, jak bych jel český šampionát a ne mistrovství světa,“ hořekoval Kornfeil.