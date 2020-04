Nejvyšší soutěž tvoří mužstva z České republiky a Slovenska. A interliga má i další zajímavost. Jen tak se z ní nesestupuje. „Každý rok se podávají nové přihlášky do ligy a exekutiva soutěže si nechává poslední rozhodnutí, koho schválí,“ líčí hodonínský kouč Tomáš Bárta.

Exekutiva Českého svazu házené, která se dřív označovala jako výkonný výbor, řídí jeho veškerou činnost. „To znamená, že exekutiva soutěže může mít názor, že Plzeň je lépe připravená hrát soutěž než Hodonín, takže nás do ligy nepustí.“

Za určitých okolností se tedy může stát, že i týmy z horní poloviny tabulky nemají účast v dalším ročníku jistou. Záleží prostě na vedení soutěže. Na druhou stranu to rovněž znamená, že poslední celek ligy automaticky nesestupuje a ani nehraje baráž o udržení.

Jenže jaká bude nyní budoucnost Hodonína v Mol lize? „To je spíš otázka pro český svaz. Jde o to, že soutěže jsou uzavřené. Spekuluje se o dohrání play-off a českého poháru. To je v jednání. Výbor bude taky jednat, jestli se bude pokračovat v interligové soutěži se Slovenskem. Prakticky se momentálně nic neví a čeká se, jak dopadnou vládní nařízení,“ poznamenává Bárta.

Proto házenkářky Hodonína nyní žijí v nejistě. Nevědí, jakou soutěž si v příští sezoně zahrají. „Je to nepříjemné. Činnosti v oddílech prakticky skončily. Hráčky mají svoje individuální programy. Je to na zvážení každého jednotlivce, některé oddíly si to hlídají, ale podle mě to moc nefunguje,“ líčí.

Tomu tak nyní nezbývá nic jiného než čekat na verdikt, zda Hodonín i v další sezoně bude hrát nejvyšší soutěž. „Tohle rozhodnutí nejsme schopni ovlivnit, je čistě na rozhodnutí exekutivy. Vždy závisí na jejím schválení. Má prostě výhradní právo, kdo bude v soutěži,“ zmiňuje Bárta.

Přidává také svůj názor. „Podle mě by měla být baráž mezi posledním z nejvyšší soutěže a prvním z té nižší, aby v soutěži hrál ten lepší. V minulosti to takhle bývalo. Spravedlivější by také bylo, aby první postoupil výš a poslední sestoupil. Z mého pohledu je to v současnosti nefér,“ podotýká Bárta.

Dostal se také k hodnocení nedohraného ročníku. „Povedla se nám příprava a vstup do soutěže. Ale nejsem spokojený s prosincovou částí, kdy se děvčata na základě smluv neúčastnila všech tréninků kvůli studijním povinnostem. Měli jsme jich méně, takže nám šla kondice dolů. Nepovedlo se nám nastolit individuální přípravu. Tohle jsme nezvládli. Byli jsme schopní odehrát s každým soupeřem vyrovnaný první poločas, jenže v tom druhém už jsme nestíhali,“ praví Bárta.