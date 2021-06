Břeclavanky letos cítí mnohem větší šanci na úspěch než v předchozích letech. Optimismus do žil jim vlila výhra ze vzájemného duelu v základní části. A první finále mělo podobný scénář. Klíčem k úspěchu byly výhry dvojice Adámková-Širučková nad nejzkušenější hráčkou soupeře Natalií Partykovou. Polská olympionička vyšla v Břeclavi naprázdno, což se jí nestává často. „Povedlo se nám trefit sestavu, to byl asi jeden z klíčů úspěchu,“ přiznal domácí kouč Roman Čech.

Zkušená Partyková se totiž dostala pod tlak, když se celý zápas od začátku nevyvíjel pro hosty ideálně. „Ona ví, že to na ní dost stojí a měla by dělat tři body. Já měla naopak trošku výhodu, protože jsme začaly zápas dobře a Natalii už přede mnou porazila Aneta Širučková,“ pochvalovala si Karin Adámková, která podala v utkání vynikající výkon a ve třech dvouhrách ztratila jediný set.

Hosty držela ve hře Ukrajinka Solomija Bratejková, která po boji zdolala Čechovou i Širučkovou, ale na rozjetou Adámkovou pak v rozhodujícím duelu už neměla. „Čekali jsme, že to bude těžké utkání. Trochu nás ale zaskočila hlavně prohra Partykové se Širučkovou. A musím uznat, že Karin Adámková předvedla neskutečný výkon. Ještě ale není konec série. My se teď zkusíme co nejlépe připravit na další zápas,“ uvedl hodonínský trenér Jaroslav Mikeska, jenž nakonec na pozici trojky nominoval juniorku Lindu Záděrovou, která přiletěla společně s ním až v pondělí večer z turnaje v Tunisu. „Před zápasem jsem se Lindy ptal, jak se cítí. Odpověděla, že je připravená, takže nastoupila. Možná se na ní mohlo cestování trochu podepsat, ale podala slušný výkon. V jejjích zápasech rozhodovaly především větší zkušenosti soupeřek,“ dodal Mikeska.

MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP – SKST Stavoimpex Hodonín 5:2

Aneta ŠIRUČKOVÁ – Natália PARTYKOVÁ 3:2 (-3,8,-7,9,7), Karin ADÁMKOVÁ – Linda ZÁDĚROVÁ 3:0 (10,9,5), Dana ČECHOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 2:3 (8,-2,12,-10,-7), Karin ADÁMKOVÁ – Natália PARTYKOVÁ 3:1 (8,-5,7,6), Aneta ŠIRUČKOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 2:3 (-10,7,-4,6,-7), Dana ČECHOVÁ – Linda ZÁDĚROVÁ 3:1 (2,-7,9,7), Karin ADÁMKOVÁ – Solomija BRATEJKOVÁ 3:0 (9,8,7)

Druhé utkání finálové série se hraje ve čtvrtek od 18 hodin v Hodoníně. Pokud by domácí tým opět neuspěl, tak by se mistrovský titul stěhoval z Hodonína do Břeclavi. V opačném případě by se rozhodlo až v neděli opět na břeclavských stolech. „Hraje se na dva vítězné zápasy a my jsme zatím zvládli jen ten první. Nikdo nechce nic podcenit. Musíme se na to dobře najíst a vyspat a uvidíme. Oba týmy jsou hodně vyrovnané, rozhodovat mohou maličkosti,“ podotkl Roman Čech. "Ještě není konec série. My se teď zkusíme co nejlépe připravit na další zápas," kontroval v podobném duchu Jaroslav Mikeska.