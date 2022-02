Podle něj je největším lákadlem letošního ročníku účast Yaroslavy Mahučichové. Ukrajinská závodnice se do Hustopečí vrací po třech letech, tenkrát v kategorii juniorek skočila světový juniorský rekord sto devadesát devět centimetrů. „Tehdy to byla ještě vycházející hvězdička, dneska už je to hvězda světové velikosti. Na Letních olympijských hrách v Tokiu získala bronzovou medaili,“ pochvaluje si účast druhé závodnice světového žebříčku Háder.

Dosavadní ženský rekord Hustopečského skákání drží Ariane Friedrichová z Německa. Ta v roce 2009 skočila rovných dvě stě centimetrů. „Jsem přesvědčen, že Mahučichová může v sobotu tuto metu překonat. Podle ohlasů z jejího tábora vím, že je v dobré formě a věří si. Jako pořadatel pro to můžu udělat maximálně to, že ji připravím zdravou konkurenci, což se podařilo,“ poukazuje na účast dalších čtyř závodnic první světové desítky ředitel mítinku.

Soutěž mužů nabízí hned několik adeptů na vítěze. Jedním z nich je Sanghyeok Woo, jenž na Letních olympijských hrách v Tokiu skončil čtvrtý. Korejský reprezentant s osobním rekordem dvě stě třicet pět centimetrů teď touží po vítězství v Hustopečích. „Spolu s JuVaughn Harrisonem jsou pro mě favority mužské části. Ta bude dle mého vyrovnanější než ženská, protože v ní startuje hned třináct závodníků s osobákem přes dvě stě třicet centimetrů. Z toho jsou tři finalisty posledních Olympijských her. Vítěze je těžké tipovat,“ je spokojen s vysokou úrovní letošních účastníků Háder.

Pro fanoušky je zajímavá účast JuVaughna Harrisona. „Je to skokanský obojživelník, který byl na Letní olympiádě sedmý ve skoku do výšky a pátý ve skoku do dálky. Mohl by mu vyhovovat hustopečský povrch, který je dost pružný a skokany vyhazuje. Zrovna jemu by to mělo pomoci,“ odhaduje organizátor dvaadvacátého ročníku.

V hledišti nesmí být vzhledem k opatřením víc než pět set diváků. Ti budou pozorovat i český souboj Jana Štefely a Marka Bahníka. V ženské kategorii bude hájit české barvy Michaela Hrubá.

Pořadatelé připravili pro návštěvníky ještě jednu zajímavost. „Ze světového kongresu ve švýcarském Lausanne jsme si přivezli kousek laťky, přes niž se skákalo při finálovém závodě žen na olympiádě v Tokiu. Při sobotním závodě ji vystavíme,“ láká diváky na cenný talisman Háder.

Hustopečské skákání zahájila čtvrteční soutěž žactva. V sobotu začnou od půl desáté dopoledne dorostenecké a juniorské kategorie. Po poledni se představí ženy a muži z listiny B. Hlavní závod začne v pět hodin odpoledne ženskou kategorií, na kterou naváže o dvě hodiny později mužská.