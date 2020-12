Prokletím hodonínských stolních tenistek se při turnaji Ligy mistrů v rakouském Linci staly francouzské týmy. V pátečním souboji o vitězství ve skupině a přímý postup do semifinále podlehly těsně 2:3 týmu ze Saint-Quentinu a v neděli pak prohrály stejným poměrem s Métami v barážovém duelu o poslední semifinálové místo.

I po prohře s Métami ještě Hodoňanky živily naději na postup mezi čtyři nejlepší evropské celky. Španělskou Cartagenu totiž porazily 3:1 a pokud by jejich soupeř v posledním utkání baráže zdolal Méty, tak by do semifinále postoupil český mistr. Jenže nestalo se. Méty vyhrály 3:1 a v elitní čtyřce doplnily Saint-Quentin, německý TTC Berlín a domácí Linec.

Jako klíčový se ukázal asi hned úvodní duel se Saint-Quentinem, v němž ale bohužel další hráčky neodkázaly bodově podpořit výbornou Japonku Moriovou. „Bylo to hodně vyrovnané. Myslím, že Solomija Bratejková nepředvedla na trojce to, co umí. Ten její výkon nebyl dobrý. Partyková měla proti Rusce Michajlovové pět setbolů ve druhém setu, pak vedla i ve čtvrtém. Tohle je prostě potřeba proti takovým hráčkám dotáhnout do konce. Podobné to bylo i proti de Nutteové. Je krásné, že Natálka přiznala prasátko, ale my jsme viděli, že to vlastně ani prasátko nebylo. Takže bod mínus. Určitě měla na to i tenhle zápas vyhrát, její výkon nebyl špatný, hrála dobře, ale koncovky se jí nepovedly,“ uvedl trenér Jaroslav Mikeska.

Podobný průběh mělo i barážové utkání s Métami, kde kromě Japonky nikdo jiný nebodoval. Ani poté, co se Partkyová s Bratejkovou prohodily na pozicích dvě a tři. Absolutorium ovšem zaslouží Sakura Moriová, pro niž to byly v Linci vůbec první zápasy v hodonínském dresu. Nastoupila do sedmi dvoher a všechny vyhrála! „Sakura zahrála skvěle. Přitom si například nebyla úplně jistá, jak se jí bude do obrany proti Michajlovové dařit. Ovšem byl to super výkon,“ ocenil Mikeska výkon nové posily.