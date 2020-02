Veselanky vyhrály poločas 15:13 a když šly v úvodu druhé půle do trháku 19:14, už se zdálo být téměř rozhodnuto. Jenže Zlín se nevzdal a vyrovnal na 24:24, a tak rozhodla až dramatická koncovka. V týmu vítězek byla k neudržení Tereza Kubáčková, která nastřílela 13 branek.

„Bylo to typické derby. Museli jsme bojovat až do konce, i když v úvodu druhého poločasu jsme si vypracovali pětibrankový náskok a zdálo se, že to pro nás bude jednodušší. Potom jsme Zlín ale vlastními chybami pustili do kontaktu a o vítězství museli bojovat až do poslední minuty,“ uvedl veselský trenér Luboš Hudák.

Druhý zástupce regionu HK Hodonín měl v Dunajské Stredě famózní nástup do zápasu, když vedl 8:2 a později 12:5, jenže po přestávce už dominovaly domácí házenkářky, které nakonec zvítězily 20:16.

Deváté Veselí se v tabulce přiblížilo osmému Zlínu na jediný bod, Hodonín zůstal na dvanácté příčce.