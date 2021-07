Stylem start - cíl opanoval 16. ročník Agrotec Petronas rally Václav Pech. S navigátorem Petrem Uhlem vyhráli v Hustopečích počtvrté, letos s vozem Ford Focus WRC. Druhá příčka patří Janu Kopeckému, třetí dokončil populární „rally mezi vinicemi“ obhájce prvenství z roku 2019 Filip Mareš.

Letošní Agrotec Petronas rally vyhrál Václav Pech před Janem Kopeckým. | Foto: Marek Musil

„Letošní Hustopeče byly jako vždy těžké, bylo velké horko, ale rychlostní vložky tradičně moc hezké. Štvou mě ty protikaty, je to dost nebezpečné. Každý, kdo si o ně jen trochu 'lízne', má po závodě. A hlavně by tam měl být pořadatel, který je případně vrátí zpět na místo. Včera vypadlo několik aut jen kvůli tomu, že tam v prvním průjezdu chyběl a ve druhém už tam zase byl. To jediné asi budu všem vytýkat. Jinak jsem nadšený, je to rally jak má být. Mění se rytmus, klouže to, skáče to, jsou tu šotoliny. Za mě tedy tak jak to má být. Souboj s Honzou byl krásný, musíš jet od začátku naplno a nemáš čas taktizovat, jestli někde pojedeš míň nebo víc. Buď to vyjde nebo ne a nám to teď vyšlo,“ uvedl Václav Pech, který si připsal čtvrtý triumf.