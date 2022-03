„Uvidíme, jak zareagují týmy z nižších soutěží. Nevíme, zda chtějí postoupit, nebo ne. Zatím máme spíše informace, že nikdo nahoru nepůjde, protože covid zamával se všemi družstvy,“ uvedl po posledním zápase kyjovský trenér Josef Ingr.

Ani případná výhra nad brněnským béčkem ale slováckému celku nezaručovala setrvání ve druhé lize, ze které oficiálně sestupují tři nejhorší týmy.

2. liga mužů v basketbale, 22. kolo: Jiskra Kyjov – BASKET Brno B 66:83 (26:18, 43:40, 54:68)

„Bohužel jsme podávali strašně nevyrovnané výkony,“ posteskl si Ingr. „Období, kdy se nám dařilo, snad ani nebylo. V sezoně jsme měli docela velkou marodku, pořád měl někdo covid, takže kluci byli v karanténě a na zápasy jsme jezdili v sedmi nebo osmi lidech, což se odráželo i v tréninku,“ přidal zklamaně.

Právě špatná docházka a nedostatečná kondice měly podle Ingra hlavní vliv na letošní výsledky a výkony. „To, že jsme prostě dva roky nic nedělali, nám hrozně uškodilo,“ má jasno.

Kyjovu k záchraně nepomohl ani Michal Jedovnický. Odchovanec Jiskry se na závěr sezony vrátil do mateřského oddílu ze Zlína, aby tým udržel ve druhé lize. Proti Brnu se blýskl osmadvaceti body, ale porážku stejně neodvrátil.

„Jsem zklamaný. Kluci podle mě na druhou ligu mají. Pokud sestoupí, v Jihomoravské lize je to úplně bavit nebude. Snad to udrží,“ přeje si Jedovnický.

Kyjovští basketbalisté přitom měli závěrečný duel velice dobře rozehraný a po prvním poločase vedli nad soupeřem z jihu Moravy o tři body. Ale třetí čtvrtinu absolutně nezvládli, Brno otočilo výsledek na 68:54 a zbytek utkání bez problémů kontrolovalo.

„Po prvním poločase jsme na soupeře měli, akorát začátek třetí čtvrtiny se nám nepodařil v obraně a poslední čtvrtku ani ne v útoku, soupeř nás přeběhal,“ uznal Jedovnický.

Podle kouče Ingra bylo nedělní střetnutí odrazem celé zpackané sezony. „První půlku hrajeme velmi slušně, ale prostě fyzička nám schází,“ posteskl si.

Kyjovští basketbalisté ale ani z případného návratu do Jihomoravské ligy tragédii nedělají. Tým by i po sestupu do nižší soutěže zůstal stejný. „Navíc nás doplní nějací dorostenci, kteří v sedmnáctce a devatenáctce podávají velmi slušné výkony, takže by se mohli chytnout,“ věří Ingr.