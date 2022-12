I. házenkářská liga žen, 10. kolo -

HK HODONÍN – SHK KUNOVICE 27:23 (19:15)

Nejvíce branek: Víchová 11, Vasyliaka 7/2, Drexlerová 4/2, Nováková 3 – Fleková 7/3, Zálešáková 5, Kutálková a Hvozdovičová 3. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 6:4. Červená karta: 43. Drexlerová (Hodonín). Sedmimetrové hody: 6/4 – 4/3. Diváci: 160.

I když Kunovice na zvrat neměly sílu, výkon domácích nebyl tak dominantní jak se asi čekalo.

„Upřímně? Výkon Hodonína mě strašně zklamal. S tímto by neměl v MOL Lize co dělat,“ má jasno kunovická trenérka a bývalá reprezentantka Lenka Fleková.

Stejný názor má i druhý hostující kouč Tomáš Wowra. „Hodonín nepředvedl nic s čím by patřil do MOL Ligy,“ míní.

Domácí děvčata nebyla se svojí hrou příliš spokojená. „Zápas hodnotím celkem negativně,“ uvedla spojka Bára Krejčíková.

„Počítaly jsme s tím, že to bude těžké, ale nevycházely nám jednoduché situace. Padal nám balon z rukou a hlavně jsme neproměňovaly šance. V tom vidím největší potíž,“ říká.

Hodonín táhla kanonýrka Víchová. Zkušená křídelnice se v derby blýskla jedenácti přesnými zásahy a svým výkonem zastínila zbytek týmu. Slovenské hráčce se přiblížila jen Ukrajinka Vasyliaka, autorka sedmi branek, a skvělá gólmanka Zichová.

Hlavně díky nim favorit po celou dobu udržoval vedení, tahal za delší konec. Úplně jistý si v určitých pasážích zápasu ale nebyl.

„Naštěstí jsme pořád minimálně o tři góly vedly, takže jsme byly celkem v klidu. Věděly jsme, že i když zkazíme dva balony po sobě, tak máme pořád navrch,“ uvedla Krejčíková.

Kunovice znovu nastoupily bez klasické střední spojky, s pouhými dvěma náhradnicemi to měly na palubovce lídra první ligy složité.

„Ale odehrály to velice dobře,“ chválí soupeře Krejčíková. „Čekala jsem jednodušší zápas, že budeme hrát více na rychlé útoky. Myslela jsem si, že se budou pomaleji vracet, ale nebylo tomu tak. Vracely se dobře a my jsme to nestíhaly,“ říká hodonínská spojka.

Kunovice zanechaly v Hodoníně slušný dojem, přesto potřetí v sezoně vyšly bodově naprázdno a šance na obhajobu se zase o něco snížila.

„Porážka o čtyři góly s aspirantem na postup do interligy je ale pro nás super výsledek. I v tom nízkém počtu jsme odehrály dobrý zápas,“ říká Fleková.

„I když nás bylo jenom devět a soupeře patnáct, byly jsme schopné s ním hrát,“ těší legendu.

„Hodonín nám dal Hodonín nejméně branek z celé sezony. Holky odvedly dobrou práci. Vracely se. Upřímně, čekala jsem, že odpadneme daleko dřív,“ uvedla.

S Flekovou souhlasi i kolega Wowra. „Sice jsme udělali hodně technických chyb. Ty ale pramenily z únavy. Máme hodně nemocných, takže nám chyběly síly i hráčky na lavičce,“ dodal.

Hodonínské házenkářky s kádrem problémy nemají, po deváté výhře v řadě dál vládnou první lize žen. „Výkony jsou kolísavé, trošku nahoru a dolů, ale zatím všechno vyhráváme, takže spokojenost,“ dodala Krejčíková.

Házenkářky Kunovic zakončí první polovinu sezony v sobotu doma s Hostivicemi, Hodonín čeká duel v Bohunicích a dohrávka s Vršovicemi.