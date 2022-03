„Děkuji Hodonínu i zdejším lidem za to, jak nás přijali, ale myšlenkami stále zůstáváme s našimi lidmi, na které padají doma bomby. Prosím všechny lidi z Ruska i Běloruska, aby už nebyla žádná válka, situace se zase uklidnila a byl mír,“ přeje si nejen trenérka Galyčanky Lvov Tetyana Shtefan.

Nejlepší ženský házenkářský ukrajinský tým neměl po zrušení tamní nejvyšší soutěže kde trénovat, proto se za dramatických okolností přesunul na jih Moravy, kde našel svůj azyl.

„Sama jsem dlouho v autě čekala na hranicích. Bylo to hrozně nepříjemné, složité. I když jsem tady s děvčaty v bezpeční, stále myslíme na to, co se děje u nás doma,“ přiznává Shtefan.

I když aktuální situace ve Lvově není tak dramatická jako v jiných částech země, trenérka Galičanky pochází z Chersonu, kde se bojuje. „O to je to pro mě těžší,“ říká se slzami v očích a věří, že se s hráčkami zase brzy vrátí domů.

Házenkářky Lvova přešly hranici pěšky s taškami v ruce. Jsou v Hodoníně

„Modlím se za všechny naše lidi, kteří nyní bojují. Snad bude zase brzy mír,“ přeje si.

Ani hráčky ovšem nejsou v jednoduché situaci. I po přesunu na jih Moravy však zůstávají v denním kontaktu s rodinami, kamarády. „Voláme si, píšeme. Zjišťujeme situaci,“ přiznává Shtefan.

Galyčanka Lvov se v Hodoníně připravuje v takřka kompletním složení. Doma zůstal jen trenér Vitalij Andronov, jenž vede i ukrajinskou reprezentaci, a pár zraněných hráček.

Jinak většina opora, včetně šesti ukrajinských reprezentantek, se chystá na Slovácku na semifinále Evropského poháru se španělským celkem Grand Canaria.

Domácí duel by se měl odehrát 26. března a je téměř jisté, že Galyčanka využije prostředí hodonínského azylu k tomuto prestižnímu duelu.

Odveta semifinále se bude hrát 2. dubna na Kanárských ostrovech, do té doby bude lvovský tým bydlet a trénovat v Hodoníně. V plánu je i několik přípravných duelů s několika českými interligovými celky, už v úterý se Lvov utká s domácím Hodonínem.

„Toto ale není jenom věc jenom našeho házenkářského klubu, ale součinnost probíhá na spoustě úrovní,“ vysvětluje manažer interligového týmu Radek Bičan.

„Děkujeme příspěvkové organizaci TEZA, že našla a vytvořila prostory pro Galičanku na hale, dále městu Hodonín, které se tomu také postavilo vstříc. Stěžejní je hotel Krystal, kde hráčky bydlí,“ těší známého funkcionáře.

Velké povstání nedotáhly. Házenkářky Hodonína po velkém boji podlehly Olomouci

Bičan jedná také s Jihomoravským krajem, situaci neustále řeší i s Českým svazem házené, zapojena je do toho i Národní sportovní agentura.

„Všechno je to příliš čerstvé, věci se řeší za pochodu,“ upozorňuje. „Pro mě je hlavní, že jsme v těžké situaci dokázali Galičance pomoct a přivést je k nám do Hodonína. Je to opravdu velký a po celé Evropě známý klub. Gesto bylo rychlé, o to účinnější,“ je přesvědčený.

Ukrajinský šampion si pobyt v Česku díky generální partnerovi klubu z části uhradí sám.

Hlubší spolupráce obou klubů má kořeny na začátku této sezony, kdy se hodonínský tým přihlásil do Eurocupu, ale na podzim neměl kde hrát, neboť hala byla poškozena letním tornádem. „Vedení Galyčanky nám nabídlo pomoc, oba zápasy prvního kola poháru jsme odehráli na Ukrajině a navázali jsme nadstandardní vztahy,“ uvedl Bičan.